Başkan Aktan, İstanbul'da Silifkelileri yalnız bırakmadı

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan, "Bugün burada küçük bir Silifke oluşmuş. Burada sizlerle bir araya gelmekten son derece mutlu oldum" dedi.

Bir seçim süreci geçirdiklerini ve tüm Silifkelilerin desteğiyle belediye başkanı seçildiğini ifade eden Aktan, "Seçim propagandası süresince ne söz vermişsek hepsini yapmak ve Silifkemizi daha da güzelleştirmek için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Hiçbir zaman ben merkezli olmadan tüm Silifkeli hemşehrilerimizin düşüncesini alarak projeler üreteceğiz” dedi.

İSTSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Avcı ise seçim biter bitmez davetlerini kırmayarak geceye katılan Başkan Aktan'a, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Çetin ve MHP İlçe Başkanı Levent Nogay'a teşekkür etti.

Gecenin sonunda Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin ve MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay, İSTSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Avcı'ya tüm Silifkeliler adına Silifke fotoğrafı ve tablo hediye etti.