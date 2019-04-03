Başkan Aktan, mazbatasını alıp ilk imzayı attı

Beraberinde AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin, MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay ve seçilen 18 belediye meclis üyesiyle birlikte İlçe Seçim Kuruluna gelen Başkan Aktan, mazbatasını aldı. Daha sonra beraberindekilerle birlikte Silifke Belediye hizmet binası önünde kurban kesilerek karşılanan Başkan Aktan, görevi eski Başkan Mustafa Turgut'da devraldı.

Başkan Aktan, makamında yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarının Silifke'ye, Mersin'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını istedi.

Seçimlerin bittiğini ve artık hizmet zamanının geldiğini ifade eden Aktan, "Silifke'ye hizmet yolunda Cumhur ittifakı adayı olarak şahsıma bu göreve layık gören Liderimiz Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, MHP Mersin İl Başkanım Zeynel Uğur Gölgeli ve yönetim kurulu üyelerine, MHP Silifke İlçe Başkanım Levent Nogay'a ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Halkımıza söz verdiğim gibi bir başkan olacağım. Mazbatamızı aldığımız şu andan itibaren parti rozetimi çıkarttım ve belediye başkanlığı görevimi adil bir şekilde layıkıyla yürüteceğim. Seçilen meclis üyelerimizle birlikte Silifkemizi daha modern ve çağdaş bir kent yapacağız. Çocuklarımızın güven ve huzur içinde büyüyebilecekleri bir Silifke'yi inşa etmek için gece gündüz çalışacağız. Halkımızın verdiği güveni boşa çıkartmayacağız. Tüm Silifke halkına bana ve ekibime gösterdikleri güven için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aktan, ilk verilere göre de şuanda belediyenin 10 milyon lira borcunun olduğunu, önümüzdeki günlerde de genel durum hakkında detaylı bir açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi.

Silifke Belediye Başkanı olmak büyük bir mutluluktur diyen Silifke eski Belediye Başkanı Mustafa Turgut ise, "Bu seçimlerde Silifke ölçeğinde Cumhur İttifakı başarılı olmuştur. Ben hem MHP'lileri, hem AK Parti'lileri kutluyorum, tebrik ediyorum. Silifke'yi MHP kazandı, Büyükşehir'i CHP kazandı. Buralarda çalışan arkadaşlar var. Karşılıklı huzur içerisinde iki tarafta da çalışan arkadaşlar evlerine ekmek götürme ve geçim derdindeler. İki belediye de çalışanlar konusunda hassasiyet gösterilmesini temenni ediyorum. Sizlere bu kutsal görevde başarılar diliyorum” dedi.