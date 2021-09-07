Başkan Bozdağan, kendi isminin de olduğu tüm duvar yazılarını sildirdi

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kentin estetik görüntüsüne gölge düşüren her hareketin karşısında olacaklarını ifade ederek, görüntü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla başta kendi ismi olmak üzere içinde diğer siyasi kişilerin de isminin olduğu tüm duvar yazılarını sildirdi.

Başkan Bozdoğan, tabelalara, duvarlara bazı kişi veya kişilerce sprey boyalar ve baskı şablonları kullanılarak kentin çeşitli yerlerine kendisinin isminin ve siyasi kişilerin isimlerinin yazılmasının doğru bir davranış olmadığını vurgulayıp, kentin estetik dokusuna zarar veren, görüntü kirliliğine neden olan bu davranıştan herkesin uzak durmasını istedi. Duvarların, tabelaların alt ve üst geçitlerin yüzeylerine gelişi güzel şekilde yazılan yazıların hiç kimseye bir yararının olmayacağını söyleyen Bozdoğan, reklam ve ilan panolarının bu işe en uygun alanlar olduğunu hatırlatıp, kişi veya kişilerin reklam, ilan ve duyurularını bu alanları kullanarak yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Bozdoğan, belirlenen ve izinli olan yerlerin dışındaki alanlara direklere, köprü ayaklarına, duvarlara yazı yazmanın ve broşür yapıştırmanın yasak olduğunu ifade ederek, başta kendi ismim olmak üzere gerek siyasi içerikte, gerekse çeşitli mesajların verildiği duvar yazılarının silinmesi için talimat verdiği söyledi. Bozdoğan, herkesin bu çağrıya kulak vermesini, kentin estetik dokusuna zarar verilmemesini istedi.