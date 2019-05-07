Başkan Bozdağan: "Tarsus halkı, yönetime ortak olacak"

Tarsus Belediyesi Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Bozdoğan, "Tarsus halkı yönetime ortak olacak" dedi.

Haluk Bozdoğan Başkanlığı'nda meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda açılış, yoklama ve saygı duruşunda bulunmasının da ardından gündem maddelerine geçildi. Meclis üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda 8 madde görüşüldü. Toplantıda, müdürlük ve kadro derece değişikliği teklifi ile aylık pazar yeri tahsis ücretlerinin düşürülmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi. Bunun yanı sıra gündem maddelerinden Yeşil Mahalle'de mülkiyeti belediyeye ait olan ve geçen yıl meclis kararı ile satışa çıkartılan bir arazinin iptali ile ilgili teklif , meclis üyelerine sunuldu. Konuyla ilgili Başkan Bozdoğan, belediye hizmet alanının bu şekilde satılamayacağını belirterek, “Biz yatırımcının önünü kapatmıyoruz. Kurulacak biyokütle tesisine karışıyız. Kanserojendir. Firmalar şirketler fazla enerji isterler, çıkacak ürüne dikkat etmezler. Biyogaz sisteminde daha az enerji çıkar ama sağlıklıdır. Tarsus halkına zarar vermez” şeklinde konuştu.

Komisyon ile müdürlüklerden gelen diğer maddelerin de görüşülmesinden sonra dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Meclis üyeleri, kendilerine hediye edilen kitap için Başkan Bozdoğan'a teşekkür etti. Toplantının sonunda söz alan Bozdoğan, halkın yerel yönetimde söz, yetki ve karar sahibi olduklarını vurgulayarak, “Bunda üç önemli kriter vardı. Birincisi halka asla yalan söylememek, ikincisi halkı mutlaka ama mutlaka yönetime ortak etmek ve üçüncüsü de sorgulanabilir ve şeffaf olmaktır. Denetim açısında meclis üyelerimizin gerek beton imar gerekse diğer müdürlüklerle ilgili komisyonları zaten oluşturduk. Bu komisyonların bir eş değerini de halkımızdan oluşturacağız. Zaten bu konuda da verilmiş bir sözüm var. Ne kadar fazla denetlenirsek bizim başarımız o kadar yüksek olur” dedi.

Türkiye'de kadınların yerel yönetimdeki yapısına değinen Bozdoğan, belediye meclis üyesi kadınlara seslenerek, "Türkiye'de yerelde genel olarak baktığımızda kadınlarımızın meclis üyelikleri 2009 yılında yüzde 4,1, 2014'de yüzde 10,7., 2009 yılında belediye başkanlıkları nezdinde temsil edilebilme kadınlarımızda yüzde 2,9., 2014'de belediye başkan adayı olarak ortaya çıkan kadınlarımızın oranı ise yüzde 3,9. Yani hepsi seçilmiş olsa Türkiye'nin yüzde 3,9 kadın belediye başkanı olacaktı. Anlatmak istediğim kendimizde de öz eleştiridir. Belediyecilikte aksayan üç konu vardır, birincisi yoksulluk üzerinedir, ikicisi azınlık ama en çok önemli olan aksaklığı gördüğümüz kadınlarımız konusundadır. O yüzden mecliste bulunan kadın meclis üyesi arkadaşlarımdan ciddi anlamda bu konuda destek istiyorum. Neler olabilir? Örneğin ciddi bir kadın atölyesi olabilir, eşitlik birimini daha sağlamlaştıracak mahalle bazında oluşumlar olabilir, kadın dayanışma merkezleri olabilir. Benim çok sevdiğim söz var; emek, kadın kültür merkezleri oluşturabiliriz. Türkiye'nin birçok yerinde yapılmamış olan yaşayan kadın müzesini yapabiliriz. Bu konuda ciddi anlamda destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki seçimlerin iptal edilmesini de değerlendiren Bozdoğan, "Dün alınan bir karar vardı, benim çok değerli dostum Ekrem Beyle ilgili olarak. Eminim her şey çok güzel olacak, ondan kesinlikle eminim. Başlayan bir değişimi hiçbir güç asla durduramayacak" şeklinde konuştu.