Başkan Bozdağan: "Turizm ve tarımdaki yatırım sanayi kadar önemli"

Ancak, bu sadece geçici bir çözümdür. Tarsus ekonomisine uzun vadede nefes aldıracak turizm ve tarım alanlarına da yoğunlaşacağız” dedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Demirtaş ve yönetimi, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Demirtaş Bozdoğan'a hayırlı olsun dileklerinde bulunup, görevinde başarılar diledi.

Başkan Bozdoğan ise basının önemine değinerek , “Bizlerin hizmetlerini halka aktarmada köprü görevi gören, basın mensuplarımızın her zaman yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Kentimizde işsizlik oranı hat safhada. Belediyemize binlerce iş başvuru var. İlk etapta 2 bin 500 kişiye iş istihdamı oluşturacak orta ölçekli bir sanayi bölgesi açacağız. Ancak bu kısa vadede bir çözüm olur. Kentim ekonomisine rahat nefes aldıracak turizm ve tarım yatırımlarına da yoğunlaşacağız. Bu iki kriteri çok önemsiyorum. Çünkü turizme ve tarıma yatırım, sanayi kadar önemli" dedi.

Tarsus'u farklı bir kimliğe büründürebilecek projelerinin olduğunu dile getiren Bozdoğan, "Bu kentin tanıtımı yapılamadı ve bir türlü lobisi oluşamadı. Tarsus'u halkımızla, odalarla ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte ayağa kaldıracağız. Tarsus'u olması gereken yere getireceğime dair halkıma söz verdim. Yapacağımız çalışmalar arasında Türkiye'de ve dünyada olmayan bir merkez açacağız. Bu merkezde genç ve yaşlılarımızı buluşturacağız ve aynı zaman bu merkez bir üretim yeri de olacak" ifadelerini kullandı.