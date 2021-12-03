Başkan Bozdoğan: "2022'de evsel katı atık ücreti almayacağız"

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi, Aralık ayı olağan meclis toplantısında vatandaşlardan evsel katı atık ücretinin alınmaması için ilk adımı attı. Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, “Ekonomik politikaların vatandaşlarımızı çıkmaza soktuğu bugünlerde halkımızı düşünerek 2022 yılında evsel katı atık ücretini almayacağız” dedi.

Tarsus Belediye Meclisi 2021 yılı 12. birleşimin 1. oturumunu Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirdi. Meclis Toplantısı açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Müdürlüklerden ve komisyonlardan gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması ile devam eden meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Görüşülen maddeler arasında su faturalarına yansıyan evsel katı atık ücretlerinin 2022 yılında alınmamasına yönelik teklif görüşüldü. Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan , “Gerek pandemi gerekse son zamanlarda ekonomik dalgalanmalar ve ardından gelen zamlar halkımızı zora düşürmüştür. Çıkmaza giren halkımızı düşünerek su faturalarından alınıp ilçe belediyelerine ödenen 17 milyon 230 bin 36 TL'ye tekamül eden evsel atık ücretini almayacağız” dedi.

Teklif, Plan Bütçe ile temizlik, sağlık ve çevre komisyonlarına oy birliğiyle sevk edildi.

Meclisin devamında üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere eğitim desteğinin yayılması konusu görüşüldü ve bu kapsamda 4 yılık üniversite kazanan öğrencilere bin 500 TL, 2 yıllık kazanan öğrencilere ise 750 TL eğitimde desteğinde bulunması oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının dilek ve temenni bölümünde ise Tarsus Belediye başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, kendisine karşı yapılan iddialara yanıt verdi. Geçen günlerde kendisiyle ilgili çıkan Kıbrıs'ta kumar borcu olduğu yönündeki iddialara cevap veren Bozdoğan , “33 yıllık meslek hayatımda ismimi gece doktoruna çıkaran şey kumar değildi. Gece yarılarına hatta sabahın ilk ışıklarına kadar hasta bakan, muayenehanesi adeta bir hastaneye dönüşmüş birisi için ülke değiştirip, kumar onamaya gidecek kadar zamanı olduğunu söylemek yalancı gazetecilere yakışır ancak. Elimde ve ekrana görmüş olduğunuz belgeler devletimizin birimlerinden alınmış, yaşamım boyunca hiçbir ülkeye yurtdışı giriş ve çıkışımın olmadığını gösterir belgelerdir” diye konuştu.