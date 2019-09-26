Başkan Bozdoğan, apartman görevlileriyle bir araya geldi

Tarsus'taki apartman görevlilerinin sorun ve önerilerini dinleyen Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Belediyemizde israfa son veren tasarruf uygulaması çalışmaları devam ediyor. Bu tasarrufların yapılması sadece bizler için önemli değil, bu kentte yaşayan gariban, yoksul, hatta zengin insanlar için de önemli" dedi.

Bozdoğan, belediye tesislerinde kentteki apartman görevlileriyle bir araya geldi. Sosyal hizmetler, sokak ve çevre yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Bozdoğan, katılımcı yerel yönetim anlayışını önemsediklerini ifade etti. Birçok konuda tasarrufa gittiklerini belirten Bozdoğan, "Bu tasarrufların yapılması sadece bizler için önemli değil, bu kentte yaşayan herkes için, sizler için, gariban insanlar için, yoksul insanlar için, hatta zengin insanlar için de önemli. Bu kentin dokusunun değişmesi, huzur içinde, refah içinde yaşayacağımız bir kent olması gerçekten de büyük dileğimiz. Benim de aradığım o. Bu kentte herkes mutluluk içinde yaşasın, herkes rahat etsin, kimsenin maddi ya da manevi çok ciddi sorunları olmasın. Gerçekten de yaşanabilir bir kent olsun. Adaletli bir kent olsun, yeşil bir kent olsun, sürdürülebilir bir kent olsun. Sınıfsız ve sınırsız bir toplum olsun. Mekanlarında eşitliğin olduğu bir toplumun oluşturulması benim en büyük hayalim. O yüzden bana bugün vereceğiniz bilgiler bu kenti 5 yıl içinde yapacağımız çalışmalar için çok önemli" diye konuştu.

Tarsus plajının düzenlenip halka açılması için savaşacağını dile getiren Bozdoğan, "Bu halk artık plaja Mersin'e veya Karataş'a gitmek zorunda kalmayacak. Beyaz kum plajımız vardı, ben çocukluğumda biliyorum inanılmaz bir plajdı. Bu plajın halka açılması için savaşacağım. Sizlerden tek isteğim desteğinizi esirgememeniz ve 5 yıl sonra insanlarımızdan tek bir şey duymak istiyoruz. 'Allah razı olsun' cümlesini. Bu bizim için yeter" ifadelerini kullandı.

İşsizlik konusuna da değinen Bozdoğan, "Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için çalışmaları başlattık. Güzel bir organize sanayi bölgemiz olacak. Bu binlerce insanımıza iş kapısı demektir. 50 yaşın üzerinde olan vatandaşlarımız bilir, 70'li ve 80'lı yıllardaki kentimiz takunya sesleri ile uyanırdı. Üreten bir kent için var gücümüzle çalışacağız ve tekrar takunya sesleri Tarsus'ta duyulur hale gelecek" şeklinde konuştu.