Başkan Bozdoğan: “Asfaltlama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor”

Tarsus'un kırsal mahalleleri başta olmak üzere birçok bölgesinin senelerdir asfalt yol sorunu yaşadığını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Geçmişten bugüne kadar gelen bu aksaklıkların çözüme kavuşturulması için 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Asfaltlama çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” dedi.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Yasası ile köy statüsünden mahalleye dönüştürülen yerlerde ve kent merkezinde bozuk olan yolların onarımı ve asfaltlama çalışmalarına ağırlık veriyor. Kent sınırları içinde yıpranmış ve bozuk yol bırakmamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, hem kent merkezindeki hem kırsal mahallelerdeki ara sokakları tek tek asfaltlıyor.

Yaşanılabilir bir kenti inşa etmek adına 24 saat esasına göre hizmet atağı başlattıklarını belirten Başkan Bozdoğan, “Kentimizin sorunlarını ortadan kaldırana dek durmadan, yorulmadan çalışmalara devam edeceğiz. Asfaltlama çalışmalarının tamamlanması ile birlikte yollardaki bozuklukların giderilmesi sonucu şehrin trafiğinde rahatlama meydana gelecek ve sürücüler gönül rahatlığı ile şehrimizde konforlu ve güvenli sürüş keyfini doyasıya yaşayacaklar” diye konuştu.