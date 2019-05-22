Başkan Bozdoğan, basın mensuplarıyla iftarda buluştu

Her zaman eleştirilere açık olduğunu belirten Başkan Bozdoğan, basın mensuplarından, bir olay olduğunda kendilerine danışmalarını istedi.

Belediye Başkanı Bozdoğan, kentteki ulusal ve yerel medya temsilcileri ile belediye tesisleri içerisinde düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi. Programa, Başkan Yardımcıları Ali Dinsever, Ünzile Kuru, Ali Erhan Okyay, Serap Kurtçu ve Muttalip Bobuşoğlu ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

Basın mensuplarıyla yakından ilgilenen Başkan Bozdoğan, yaptığı konuşmada, “Biz gittiğimiz her yerde sormak, dinlemek ve dinlediklerimizi çözmeye çalıştık. Gittiğimiz her yerde de şunu söyledik; sorunların çözüm merkezi siyasettir. Siyasette sorunları çözerken de elbette yapıcı ve hoşgörülü olmak gerekir” dedi.

Eleştirilere her zaman açık olduğunu ifade eden Bozdoğan, “Bir algı olayında hepimiz yanılabiliriz. Benim de sizlerden ricam; herhangi bir olay olduğunda, bu kenti yöneten bir insan olarak birçok konuda danışmanızı istiyorum. Çünkü unutmayın hepimizin ortak tek bir paydası var; o da Tarsus gerçeğidir. Tarsus, Türkiye'deki tüm siyasi partilerin çok üzerindedir. Çünkü hepimizin en büyük isteği 10 bin yıllık bu kentin tarihini tanıtmak ve gelir düzeyini yükseltmektir. Kentimizi aynı zamanda tarımda, sağlıkta ve eğitimde olması gereken yere getireceğiz. Bunlar da hepimizin ortak aklıyla, bu kentteki katılımcı demokrasiyle başarmamız gereken bir olaydır. Elbette ki, bu katılımcı yönetim şekline çok önem veriyorum, basınımızın, muhtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve derneklerimizin yer aldığı bir çalışma olacak” diye konuştu.