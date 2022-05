Başkan Bozdoğan, bayramda muhtarların talep ve sorunlarını dinledi

Her mahalleye en hızlı şekilde eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Bozdoğan, “Amacımız, bu yılın sonuna kadar tüm mahallelerimizin sorunlarını bitirmek” dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, Saint Paul Otel'de düzenlenen toplantıda, 45 mahalle muhtarıyla bir araya geldi. Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 saat süren toplantıda her mahalle muhtarının talep ve istekleri not alınarak ilgili müdürlüklere anında aktarıldı. Birim müdürleri ve başkan yardımcıları ile birlikte muhtarların taleplerini not alan Başkan Bozdoğan, gerçekleştirilecek proje ve çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Birkaç gün önce başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin 180 mahalleyi ziyaret ettiklerini, muhtarlar ile temas kurarak talep ve isteklerini aldıklarını belirten Bozdoğan, her zaman muhtarlar ile dayanışma içerisinde faaliyetlerin yürütüleceğini ifade etti. Toplantıya katılan muhtarlara teşekkür eden Bozdoğan, toplantılar yaparak sorunları bizzat dinlediklerini, bundan sonra da görüşmelerin daha sık yapılacağını söyledi.

“Her mahalleye en hızlı şekilde eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz”

Muhtarların bayramını kutlayan Bozdoğan, Tarsus için azim ve istikrarla çalışmaya devam ettiklerini vurgulayarak, “Bugün bir aradayız, çünkü amacımız bu yılın sonuna kadar tüm mahallelerimizin sorunlarını bitirmek. Her mahalleye eşit hizmet götürmek için süratle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elimizde yeni veriler var. Hangi mahalleye ne kadar masraf yapılmış, neler eksik, neler yapmamız lazım, tüm bunlar için sizlerle bayramda da beraberiz. Biz elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bugün başkan yardımcılarımızla hangi mahalleye ne yapılacağını konuşmak, ‘biz nerede hata yaptık' dememek için hep birlikte sizlerle ortak mahalle sorunlarını konuşmaya geldim. Bazı mahallelerimize bir ay önce ulaşacağız, bazı mahallelere iki ay sonra ulaşacağız. Ama bunları yaparken sadece muhtar kardeşlerimden istediğim tek şey, sabretmeniz. Tarsus Belediyesi olarak her mahalleye en hızlı şekilde eşit hizmet götürmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

Toplantıda, ağırlıklı olarak imar, pazar yeri, kentsel dönüşüm, sosyal donatı alanları gibi talepler dile getirildi.