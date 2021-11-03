Başkan Bozdoğan: "Ben halkın avukatlığını yapıyorum"

Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, halka her zaman doğruları açıklamak zorunda olduklarını belirterek, "Tarsus halkının haklarını korumak zorundayım bu nedenle kendimi halkımın avukatı olarak görüyorum. Benim iki yolum var merhum Ecevit'in de ifade ettiği gibi birisi hak yolu diğeri de halk yolu” dedi.

Tarsus Belediye Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı Başkan Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantı, müdürlüklerden ve komisyonlardan gelen evrakların görüşülmesi ve karara bağlanması ile devam etti. Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Görüşülen maddeler arasında Tarsus'ta ikamet edip devlet üniversitelerinde eğitim görecek öğrencilere destek olmak amacıyla lisans düzeyindeki öğrencilere bir seferliğine mahsus olmak üzere bin 500 TL, ön lisans öğrencilerine ise 750 TL yardım yapılması teklifi oy birliğiyle komisyona sevk edildi.

Daha önce mecliste grubu bulunan bir siyasi partinin ilçe başkanlığı tarafından Tarsus Belediyesi'nin iş ve hizmet üretmediği yönündeki ithamlara cevap veren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, gerçekleri ve doğruları halka tüm şeffaflığı ile anlatmak zorunda olduğunu vurguladı. Bozdoğan, "Sabırla dayanmak, boyun eğmek zamana bırakmak oturup beklemek değildir. Sabır eylemdir belki, sabır bilmektir, sabır yönetmektir ama lütfen şu olayı halkım tam bilsin. Halkımın bilmesini önemsiyorum. Biz her konuda şeffafız, elimizde ki tüm belgelerimiz açık kimseden sakladığımız yok. Bu kenti germeye, bu kentte ki insanları gereksiz yere sıkıntıya sokmaya kimsenin hakkı yoktur" dedi.

Konuşmaların ardından Mecliste yaşanan sözlü gerginlik üzerine Başkanı Bozdoğan, meclis oturumunu sonlandırdı.