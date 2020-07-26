Başkan Bozdoğan bir günde 16 mahalleyi ziyaret etti

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı 179 mahalleye eşit hizmet götürmek için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen, ‘Toroslardan ovalara 179 mahalledeyiz' projesi adı altında çalışmalarını sürdüren Tarsus Belediyesi, 179 mahalleyi meclis üyelerinin ve belediye başkan yardımcılarının görev ve sorumlulukları dahilinde paylaştırdı. Belediye Başkanı Bozdoğan da proje kapsamında 16 mahalleyi ziyaret etti.

Mahallelerde büyük ilgiyle karşılanan Bozdoğan, halkın talep ve önerilerini dinleyerek sıkıntıları yerinde gördü. Gittiği mahallelerde, muhtarların taleplerini can kulağıyla dinleyen Bozdoğan, mahallelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için bütün imkanları seferber edeceklerini söyledi. Bozdoğan, “Mahallelerimizdeki ihtiyaçları tek tek tespit ettik. Hiçbir mahallemizi ayırt etmeksizin her mahalleye eşit hizmet götürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Halkımızla birlikte güzel kentimizin geleceğini, yaşam kalitesini, sosyokültürel yapısını inşa etmek ve kalıcı hale getirmek için daha fazla çalışacağız” dedi.

Bozdoğan, mahalle ziyaretlerini Kurban Bayramı bitimine kadar devam ettirecek.