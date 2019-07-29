İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bozdoğan, çocuklarla birlikte şarkı söyleyip, seramik boyadı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ’yaz atölyeleri’ programı kapsamında çocuklarla bir araya gelerek, onlarla birlikte şarkı söyleyip, seramik boyama çalışması yaptı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 'yaz atölyeleri' programı kapsamında çocuklarla bir araya gelerek, onlarla birlikte şarkı söyleyip, seramik boyama çalışması yaptı.


Bozdoğan'ın talimatları ile çocukların yaz aylarında eğlenceli vakitler geçirmelerini sağlamak amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 7 farklı branşta yaz kursu açtı.


8 ile 26 Temmuz tarihleri arasında süren kursta çocuklar, uzmanlar yönetiminde seramik, insan ve kimya, çocuk ve çevre, koro, resim çalışması, drama ve mutfak sanatlarını öğrendi. Kurslarda doyasıya eğlenen çocuklara özellikle 'çocuk ve çevre' çalışmasında kent kavramını geliştirmesi ile çevre bilincinin güçlendirilmesi hakkında eğitim verildi. Düzenlenen etkinlikte çocuklar atölye çalışmalarına yoğun ilgi gösterdi.


Çocuklara sanatla dolu bir yaz programı sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Bozdoğan, "Yaz atölyelerinde çocuklarımız hem üretim hem de yeni fikirleri üreterek el becerilerini geliştiriyorlar. Eğitici ve eğlenceli geçen yaz atölyeleri aynı zamanda çocukların, yeni arkadaşlıklar kurmasına ve çocukların sosyalleşmesine katkı sağlıyor" dedi.


Ardından Bozdoğan, çocuklara katılım başarı belgesi takdim ederek, onlarla fotoğraf çekildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.