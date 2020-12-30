İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Bozdoğan, Covid-19'a karşı sürücüleri bilgilendirdi

Tarsus Belediyesi öncülüğünde başlatılan uygulamayla hem araç sürücülerine maske, dezenfektan ve sağlık kiti dağıtıldı hem de araçları dezenfekte edildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da uygulamaya katılarak sürücüleri korona virüs önlemleri konusunda bilgilendirdi.


Tarsus Belediyesinin girişimleriyle başlatılan, Tarsus Kaymakamlığı ve Tarsus Emniyet Müdürlüğünün de destek verdiği dezenfektan alanı uygulaması, sürücülerin hem bilinçlendirildiği hem de dezenfektan ve maske desteği aldığı bir uygulamaya dönüştü. Polisin rutin uygulamalarını yaptığı noktalarda dezenfektan alanı oluşturan Tarsus Belediyesi, trafik ve asayiş kontrolünden geçen araçların sürücülerine maske, dezenfektan, kitap, şapka, oto kokusu, kaza kiti, hijyen kiti ve uyarıcı broşürler dağıtılıyor. Bunun yanı sıra araçlar Tarsus Belediyesinin özel kıyafetli ekipler tarafından ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor.


Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan da dezenfekte alanına giderek uygulamadan faydalanan sürücülere maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.