Başkan Bozdoğan, Covid-19'a karşı sürücüleri bilgilendirdi

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da uygulamaya katılarak sürücüleri korona virüs önlemleri konusunda bilgilendirdi.

Tarsus Belediyesinin girişimleriyle başlatılan, Tarsus Kaymakamlığı ve Tarsus Emniyet Müdürlüğünün de destek verdiği dezenfektan alanı uygulaması, sürücülerin hem bilinçlendirildiği hem de dezenfektan ve maske desteği aldığı bir uygulamaya dönüştü. Polisin rutin uygulamalarını yaptığı noktalarda dezenfektan alanı oluşturan Tarsus Belediyesi, trafik ve asayiş kontrolünden geçen araçların sürücülerine maske, dezenfektan, kitap, şapka, oto kokusu, kaza kiti, hijyen kiti ve uyarıcı broşürler dağıtılıyor. Bunun yanı sıra araçlar Tarsus Belediyesinin özel kıyafetli ekipler tarafından ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor.

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan da dezenfekte alanına giderek uygulamadan faydalanan sürücülere maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirmelerde bulundu.