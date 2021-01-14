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Başkan Bozdoğan, dolu yağışının etkilediği bölgede incelemelerde bulundu

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, şiddetli yağış ve dolu afetinden zarar gören bölgede incelemelerde bulundu.

Hasar tespit çalışması başlattıklarını bildiren Başkan Bozdoğan, “Tarsus Belediyemizin tüm imkanlarını dolu yağışından etkilenen vatandaşlarımıza seferber ettik” dedi.


Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, dünkü sağanak yağış ve doludan etkilenen Tepetaşpınarı, Dorak, Pirömerli, Belen ve Kaklıktaşı mahallerine giderek ceviz büyüklüğünde yağan dolunun verdiği zararı yerinde inceledi. Bozdoğan, şiddetli dolu yağışının nergis üretimi yapılan alanlara, kırsal mahallerdeki evlere, araçlara ve çatılardaki güneş enerji panellerine verdiği zararı yerinde gördü.


Bozdoğan, başkan yardımcıları ile birlikte mahalle muhtarları, vatandaşlar ve köy üreticileri ile görüş alışverişinde de bulundu. Ceviz büyüklüğünde şiddetli bir şekilde yağan ve aradan geçen zamana rağmen erimeyen dolunun verdiği hasar ve zararın tespit edilmesi için belediyenin ziraat mühendislerinin kapsamlı bir şekilde tespit çalışması yürüteceklerini belirten Bozdoğan, vatandaşların sorunlarını dinledi.


Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Bozdoğan, aşırı yağış ve doludan zarar gören üreticiler için tüm imkanlarını seferber edeceklerini söyledi. Bozdoğan, “Üreticilerimizi bu kötü günde yalnız bırakamazdık. Onun için olayın yaşandığı gecenin sabahında ilk iş olarak belediye ekiplerimizle üreticilerin yanlarına geldik ve zararı yerinde inceledik. Biz belediye olarak vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve her türlü desteği vermeye hazırız. Üzerimize düşen ne varsa yapmak için çalışmalara bugünden başladık. Ekmeğini emeğinden alan emekçi üreticilerimizin başına bu tür doğal afetlerin bir daha gelmemesini temenni ederim” dedi.

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