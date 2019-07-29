Başkan Bozdoğan farkındalık için temizlik işçisi oldu

Mersin'de, CHP'li Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, eline süpürge alarak işçilerle birlikte temizlik yapıp, oturma banklarını boyadı.

Haluk Bozdoğan, Başkan yardımcıları Ali Erhan Okay, Ünzile Kuru, Füsun Kaleli, Başkan Danışmanı Sıtkı Dev ve temizlik personeli ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında Rauf Denktaş Parkı'nda temizlik yaptı. Temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak için yelek giyen Bozdoğan, sabahın erken saatlerinde işçilerle birlikte çöp toplayıp, yerleri süpürdü, eline fırça alıp parktaki banklar ve oturma gruplarını boyadı. Yaptığı bu çalışmayla, topluma el birliği ile kenti temiz tutalım mesajını veren Bozdoğan, vatandaşların yoğun şekilde kullandığı parklarda, mesire yerlerinde ve açık alanlarda çevre temizliğinin önemine işaret etti. Bozdoğan, "Çevreye ve topluma karşı duyarsız kişiler tarafından gelişi güzel yerlere atılan çöplerin, görüntü kirliğine neden olduğu ve hastalığa davetiye çıkardığını belirterek temiz ve sağlıklı toplum olmanın yolu bilinçli olmaktan geçiyor. Şirin ve güzel ilçemizi temiz tutmak için daha fazla özen göstermeliyiz. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışıyorlar. Temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarımız artarak devam edecektir. Vatandaşlarımızı çöp veya atıklarını daha temiz bir çevre için konteynerlere atmaya davet ediyoruz. Yapılan hizmetler kişinin kullanımına değil tüm toplumun hizmetine sunulmuştur. Bu nedenle toplumumun birbirlerine saygı çerçevesinde parkları, mesire yerlerini ve piknik alanlarını daha temiz bir şekilde doğaya saygılı biçimde kullanmaları gerekiyor. Gelecek nesillere daha yaşanılır bir kenti miras bırakabilmenin yolu doğaya zarar vermeden yaşamaktan geçiyor” dedi.