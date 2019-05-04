Başkan Bozdoğan, ‘Halk Günü'nde vatandaşlarla buluştu

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 'Halk Günü'nde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşları makamında ağırlayan Bozdoğan, kentin en önemli sorunlarından biri olan işsizliği çözmek için kente yatırım yapmaya gelenlerinin önünde ceketinin düğmelerini ilikleyeceğini söyledi.

Başkan Bozdoğan, hafta içi programlarının yoğun geçmesi nedeniyle cumartesi gününü 'Halk Günü' olarak belirledi. Bu çerçevede, başkanlık makamında vatandaşlarla bir araya gelen Bozdoğan, hem tebrikleri kabul etti hem de istek ve şikayetleri dinledi. Yaklaşık 5 saat süren halk gününe vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Halktan gelen hediyeleri de kabul eden Bozdoğan, çocuklarla yakından ilgilenerek sevindirmeyi ihmal etmedi.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen Halk Günü'ne gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade eden Bozdoğan, “Seçimden önce de meydanlarda şehrimizi kadınlarla, gençlerle, dernek ve sivil toplum kuruluşlarından oluşacak komisyonlarla yöneteceğimizi söyledik ve söylemeye de devam ediyoruz. Makamlar mevkiler gelip geçici, önemli olan şehrimizde ve vatandaşlarımızın gözünde kalıcı izler bırakabilmektir” dedi.

Tarsus'un en önemli sorunlarında birisinin işsizlik olduğunu dile getiren Bozdoğan, “Yoksulluk oranlarının yüksek olduğu bir kentte yaşıyoruz. Sorumluluğumuzun ve yükümüzün ne kadar ağır olduğunu biliyoruz. Klasik belediyecilik işlerini halkımıza projeymiş gibi sunmayacağız. Ekonomik istihdam konularına yoğunlaşarak yeni iş alanları açıp, projelere yoğunlaşacağız. Bu kent hepimizin, Tarsus'a yatırım için kim geliyorsa gelsin, karşısında ceketimizin düğmelerini ilikleyip, belediye olarak destek olacağız” diye konuştu.