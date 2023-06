Başkan Bozdoğan: "İl olmaya yıllardır hazırız"

Mersin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçelerinin il olmaya hazır olduğunu belirterek, "İl olma konusunda gerçekten Tarsuslular çok büyük emek verdiler. İl olmaya yıllardır hazırız. İl olmanın avantajlarının çok iyi biliyorum. Turizm, tarım ve sanayi kentiyiz. Lojistik bir merkez burası" dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Bozdoğan, gündemde yer alan konular, Tarsus Belediyesi olarak devam eden ve planlanan projeler hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi.

Tarsus Plajı ile ilgili yapılan çalışmaları anlatarak sözlerine başlayan Başkan Bozdoğan, “Tarsus plajı yaklaşık 30 yıldır kanayan bir yara. Her zaman söylediğim buranın bir an önce açılmasıydı. Açılması içinde her türlü fedakarlığı yaptım. Hatta başka bir belediyenin meclisine bile girdim. Mahkemeye verme yolunda yıllarca geç açılacaktı. Direk tahsisini alalım ondan sonra mahkemeye verelim dedik. Kulak, bizim köyümüz. Tarsus'un sınırları içerisinde. Zamanında pergel yasasında o zamanki yöneticilerin zayıflığı belki de o yöneticilerin Ankara'da yeterli haklarını alamamasından dolayı. Gerek sahil bandı projesi gerekse Mersin Tarsus'u Organize Sanayi Bölgesi ve kendi bölgemiz içinde olan Tarsus plajı tamamen bu yasa çerçevesinde Akdeniz Belediyesine direk olarak bağlandı" diye konuştu.

Plaj için yatırımların olacağına değinen Bozdoğan “Tarsus plajının bütün yolları tamamlandı. Karayollarında çift yol. Özellikle köprülerini tamamen bitirdi. Ne yazık ki 27 Aralık 2022 tarihinde bakanlık arka bölgedeki 2 buçuk milyon karelik ormanlık alanı golf tesisi ve tatil köyü olarak Antalya menşeili bir şirkete verdi. Bu alanda ağaç kesimi için tahsis almaları ve bununla ilgi de Tarsus halkını duyarlı olmaya davet etmiştim. Neticede firmanın sahiplerini Tarsus'a davet ettim. Kendileri geldiler, buradaki ağaç kesim alanını nispeten daha küçülttük. Bunun için çok çabaladık. O ağaçlarımız için bizim için bir nefes. İki tane ayrı otopark ve yollarla ilgili taahhüt aldık, Tarsus halkının plaja çok rahatlıkla kavuşması için" şeklinde konuştu.

İşgal alanların temizlenmeye başlandığını vurgulayan Bozdoğan “Artık rahat rahat plaj kullanılır hale geldi ama bizim yapacaklarımız bitmedi. Ankara'ya en son gittiğimde kurulan bir şirket burada 350 milyon dolarlık yat limanı yapacak. Yat limanı da bizim için çok ciddi bir yatırım. Oraları betonlaşmaya götürmeden doğayı koruyarak net bir şekilde halkımızın hizmetine sunmak. Halklarımızı almadığımız için belki de 30 yıldır birikim yapıldı. İşgal altında olan toprak vardı. Bunların hepsi tek tek temizleniyor. 76 dönümlük alan temizlendi. İşgal eden insanların alanları halka sunulacak" ifadelerini kullandı.

"Tren yolunun yerin altına alınması bu kentin kurtuluşu oldu"

Tren yolu projesinin bu kentin kuruluşu olduğuna önemle değinen Bozdoğan," Önce Tarsus'ta sondaj yaptık. Sondajı yaptıktan sonra alttan geçme projesini ortaya koyduk. Ulaştırma Altyapı Genel Müdürlüğü'ne gittiğimizde bize madem bu kadar büyük çalışma yaptınız. Birde viyadük çalışması yapın dedi ve yaptık. Bunlar dünyanın masrafı. Tarsus'un gönlünden geçen tren yolunun alttan geçmesi. Bisiklet yolunun, yeşil alanın yürüme alanlarının olduğu bir yemyeşil bir alan olacak. Gerçekten kentimiz adına çok önemli bir proje. Eğer hızlı tren projesi Tarsus'u ikiye bölseydi, isterse çok hızlı olsun, bu kentte ulaşım diye bir olay asla normal bir düzeye getrilemezdi. Tren yolunun yerin altına alınması bu kentin kurtuluşu oldu. Tarsus adına çok pozitif ve onurlu bir proje. Burada çektiğim çileyi emeği çok iyi biliyorum" dedi.

"İl olmaya yıllardır hazırız"

Tarsus'un il olmaya hazır olduğuna değinen Bozdoğan, "İl olma konusunda gerçekten Tarsuslular çok büyük emek verdiler. Bu gaye için gazeteci, siyasiler ve halk olarak herkese teşekkür ederim. Tarsus'un master planı var mı yok. Bir planlama yapılamayan yerde aksaklıklar her zaman olur. Bir kent il olduğunda hemen master planları hazırlanır. Ulaşım konusunda ki planları hazır. İl olmaya yıllardır hazırız. İl olmanın avantajlarının çok iyi biliyorum. Turizm, tarım ve sanayi kentiyiz. Lojistik bir merkez burası" diye konuştu.

Kentin geleceği adına çalıştıklarının altını çizen Bozdoğan, “Tarsus'a yapılanlara bakınca artık nefes alacağımız sağlıklı bir kent inşa ediyoruz. Koruluklar, yeşil alanlar sürekli artıyor. Biz beton değil doğa diyoruz. Lakin şunu söylemem gerekir ki 400 bin nüfusu olan kentte huzurevi yok ama Tarsus'a gelince para Mersin'e aktarılıyor. Dün onlarla görüşme yaptım, sözler aldım. Tarsus'a huzurevi yapılacak. Hepimiz çok iyi çalışmak zorundayız. Ben başkan olarak, siz basın olarak, müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız hepimiz. Şu an bu kent huzur içinde yaşıyorsa, bu hepimizin başarısı" şeklinde konuştu.