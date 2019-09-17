Başkan Bozdoğan, minik öğrencilere hediye dağıttı

Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan onlarca okulda birinci sınıfa başlayan minik öğrencilere kitap, kalem, silgi, boya kalemi ve boya kitabı gibi kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri dağıttı.

Ahmet Yesevi İlkokulu ile Emine Boro İlkokulu'ndaki minik öğrencilere kırtasiye hediye setinin verildiği ziyarete Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan ile Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru da katıldı. Öğrencilere hediyelerini takdim eden Başkan Bozdoğan, zaman zaman miniklerin yanına oturarak, onlarla sohbet etti.

Bozdoğan, hediye dağıtımında yaptığı açıklamada, eğitime verdiği önemi bir kez daha vurgulayarak, “Çocuklarımız bizim için çok önemli. Onlar bizim servetimiz ve geleceğimiz. Eğiten bir Tarsus için çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak elbette bizim de görevimizdir. Ancak benim her zaman anne babalara yönelik bir çağrım var; ne olursa olsun çocuklarınızı okutun” dedi.

Hediye dağıtımının ardından Başkan Bozdoğan, minik öğrencilerle fotoğraf çektirdi.