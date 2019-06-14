Başkan Bozdoğan, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde 2018-2019 eğitim, öğretim yılının son gününde tüm okullarda karne heyecanı yaşandı. Öğrencilerin bu heyecanlı gününde Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Çamalan Şehit Burhan Yıldırım İlk ve Ortaokulunda karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Törende Bozdoğan'a belediye başkan yardımcıları Serap Kurtçu, Ali Erhan Okyay, Muttalip Bobuşoğl ile Füsun Kaleli, Özel Kalem Müdürü Nihat Çapar ve Başkan Danışmanı Sıtkı Dev eşlik etti.

Karne ziyaretinde Bozdoğan, öğrencilerle tek tek ilgilendi. Öğrencilere yaz tatilini dinlenerek geçirmelerini tavsiye eden Bozdoğan, "Oyunlar oynayın, yeni arkadaşlıklar kurun, bol bol kitap okuyun, çünkü hangi yaşta olursa olsun toplumdaki her bireye kazandırılması gereken özelliklerden biri etkili okuma alışkanlığıdır. Kişinin kendisini, çevresini ve dünyayı doğru biçimde algılayıp yorumlaması, yaşadığı sosyal çevreye uyum sağlaması, akademik başarısının artması kitap okumayla doğrudan ilişkilidir. Kitap okumak hem sınav başarınızı olumlu etkileyecek, hem kendinizi geliştirmenizi sağlayacak hem de sizi dinlendirecektir. Kitap okudukça anlama, yorumlama, fikir yürütme gibi özellikleriniz gelişecek, yepyeni dünyalarla tanışacaksınız. Bununla birlikte müzik dinleyin, zihninizi dinlendirecek aktivitelere iştirak edin. Televizyondan ve bilgisayardan özellikle sizleri yanlış yönlendiren programlardan ve şiddet içeren oyunlardan uzak durmanızı isterken güzel bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum" dedi.