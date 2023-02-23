Başkan Bozdoğan: "Oto Galericiler Sitesi Projesi 1 yıldır sürüyor"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçede Oto Galericiler Sitesi açılmasını isteyen galeri esnafı ile bir araya gelerek, "Oto Galericiler Sitesi projesinin çalışmalarını 1 yıldan beri sürdürmekteyiz. Tek amacımız esnafımızın kaliteli ve uygun fiyata iş yeri sahip olmalarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığının, İçişleri Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının ikinci el oto galericileri ilgilendiren genelge ve kararnamelerinde, oto galeri sitelerinin can ve mal güvenliği gereği şehir dışından uzak bir yere taşınmasını ve Tarsus Belediyesinin de bu genelgelere göre uygun olarak Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan belediyeye ait alanda oto galeri sitesi yapılabilmesi için arsa payı inşaat sözleşmesini ve belediye hissesine isabet eden bölümlerin bağımsız satışı ve devri konusunu içeren maddenin komisyona gitmesini içeren maddesi reddedilmişti. Tarsus'a yeni bir oto galeri kazandırmak için büyük çabalar harcayan ancak mecliste komisyona dahi gidilmesine ret verilen evrak konusunda ısrarcı olan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, galeri esnafları ile bir toplantı düzenledi.

"Bu ihtiyacı çok iyi biliyorum"

Tarsus'un acilen bir oto galeri sitesi ihtiyacı olduğuna değinen esnaflar, söz hakkı alarak bu konudaki fikir ve önerilerini belediye yetkililerine iletti. Tarsus galeri esnafının uygun fiyata yer sahibi olması için çaba gösterdiklerini kaydeden Bozdoğan, "Yasal ne gerekiyorsa sonuna kadar gideceğim. Bu ihtiyacı çok iyi biliyorum. 108 tane evrak var. Beni bunun için rantçı yaptılar. Her şeyi söylediler, sorun değil bunları sineye çektik. Çok değerli grup başkanlarımız burada. Halkın ne istediklerini çok iyi bilsinler ki yarın mecliste biz bunların tartışmasını yapacağız. Evet, belediye yapsın bir an önce bunu halletsin diyecekler, buna da varız. Ama öncelikle evrak komisyona sevk edilsin, komisyondaki arkadaşlarımız bunun gereğini yapsınlar karar versinler" ifadelerini kullandı.

"Tarsus'a da faydası olacak"

Oto Galericiler Sitesinin Tarsus'a faydalı olacağına da değinen Bozdoğan, "Adana'da, Mersin'de yapılan oto galerilerini de gördük. Her birini tek tek araştırdık. Öyle bir alan seçtik ki bu alanın yukarısı Tarsus Belediyesine ait. Burası az gelirse ki biliyorsunuz havalimanı açıldığında en çok kullanılacak yer. Yani çok iyi iş yapacak bir yer. Bunların alt yapısı için bizde yaklaşık bir yıldır bu çalışmayı yaptık. Yani meclise getirdiğimiz olay 1-2 ayda aldığımız bir karar değil. Bununla ilgili olan bu çalışmada o kadar fazla emek sarf ettik ki neticede istediğim tek şey, bu işi yapan arkadaşlarımızın kaliteli bir yere çok uygun bir fiyatla sahip olmaları. Bizim bu işten çok büyük kar beklentimiz yok. Öncelikli olarak tanımamız gereken özelikle ruhsat alamayan arkadaşlarımız. Ama hem Cumhurbaşkanlığı kararnamesini yerine getirmiş olacağız, hem de halkımızın sağlığı ve tehdit açısından da olabilecek bir afet ortamını ortadan kaldıracağız" şeklinde konuştu.

"Kente rahatlama gelecek"

Başkan Yardımcısı Ali Dinsever ise "Bu işi yapmak isteyen vatandaşlarımız şartlar uygun olmadığı için işlerini yapmadıklarını belirttiler. Yasal mevzuat gereği şehir içinde bina altlarına yapılmaması gerekiyor. Genelgeler idareleri zorluyor, yapılması gerekiyor ve rapor sunulması gerekiyor. Yeni yapıların altına, binaların altına iş yeri yapılmaması gerekiyor. Bunu tartışırken tam da oto galericiler sitesinden başlayıp bu işi yapmak istiyoruz. Daha sağlıklı ve güvenli ortamda o işi yapan esnafa, idare ve kente rahatlama gelecek" diye konuştu.

"Bu işin arkasında duracağız"

Tarsus'un oto galeri esnafına ihtiyacını dile getiren galeri esnafı Kurtuluş Şafak, "Tarsus'un oto galeri sitesine ihtiyacı var, tüm galeri esnafımız bunu teyit edecektir. Bütün yetki belgelerimizi mekanı olan aldı. Mekanı olamayan ticaret odasına taahhüt vererek aldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından verilen tasarıda taahhüt linki var. Yeriniz açıldığında gitme zorunluluğu ile veriyoruz dedi. Mülkiyet problemi var, yarınlarda çocuğunuza bırakacağınız bir yerimiz yok. Bugün enflasyondan dolayı aldığımızı yarın yapamıyoruz. Bize fırsat verdiğiniz için teşekkürler. Her şey halkla yapılmalı, halk için tüm faaliyetlerinizi görüyoruz. Biz bu işin arkasında duracağız. Tarsus'un Oto Galeri Sitesine ihtiyacı var. Kimin yaptığına bakmayacağız. En hızlı en düzgün kim yaparsa ona bakacağız" şeklinde konuştu.