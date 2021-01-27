Başkan Bozdoğan, ova mahallelerini gezerek sorunları yerinde inceledi

Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, ilçeye bağlı 179 mahallenin sorunlarını tespit amacıyla inceleme gezilerini sürdürüyor. Meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekip ile birlikte 14 ova mahallesinde muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya gelerek sorunları yerinde inceleyen Bozdoğan, ziyaretlerde sorun ve talepleri de aldı. Bozdoğan, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, “Bugüne kadar tespit ettiğimiz sorunları çözüme kavuşturduk. Şimdi yeni talepleri almak ve eksikleri tespit etmek için yeniden sizlerle bir araya geldik. Belediye başkanlığı görevine seçilmeden önce verdiğim tüm sözlerimin arkasındayım” dedi.

Tarsus Belediyesini cari açığı olan bir kurum olarak devraldıklarını belirten Bozdoğan, “Uyguladığımız tasarruf tedbirleri ve planlı çalışma sayesinde cari fazlalığı olan bir belediye durumuna getirdik. Tarsus Belediyesi, Türkiye'de cari fazlalığı olan nadir belediyeler arasında. Şu an çok güçlü bir Tarsus Belediyesi var. Ne kadar gurur duysanız azdır” diye konuştu.

“Bu göreve son kullanma tarihi geçmiş hayallerle sizleri avutmak için değil, hizmet için geldik”

Gittiği mahallelerde muhtarların taleplerinin ardından halka hitaben konuşan Bozdoğan, “Sizlere meclis üyelerimiz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve teknik ekibimle birlikte geldim. Tüm ekibimizle tek bir amacımız var. Amacımız, laf değil iş yapmak; siyaset değil, hizmet yapmak. Bunları yaparken de tertemiz bir ekip ruhu ile buralara geliyoruz. Geçmiş sayfası kirli olan, kekeme cesaretli, beyni pas tutmuş insanların bizim ne destanımızda yeri vardır ne de ekibimizde yeri vardır. Tek bir amacımız var, köylerimizi eski sağlıklı ve ciddi anlamda gelişme gösteren yerleşim yerleri haline getirmek; insanlarımızın köylerden şehirlere olan göçünü tamamen ortadan kaldırmak. Tam tersi cazibe merkezi olacak köylere şehirlerden göçü sağlamak. Bunu yapmak için elbirliği ile çalışmalar yürüteceğiz. İşimizi sağlam yapıyoruz. Gecemizi gündüzüne katarak çalışmalar yürüten bir ekibimiz var. Çiçekler elbette açar, ama beklemek gerekir. Sizlerde hizmet için bir süre beklemek zorunda kaldınız. Ancak bizim belediyedeki çalışma planlamasını iyi yapmamız ve cari açığı kapatmamız gerekiyordu. Allah'a şükür bunu başardık, artık bundan sonrası hizmet atağı. Yapımlarını tamamladığımız hizmetlerin açılışını 4 gün içinde gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar seçim dönemlerinde yanınıza gelenler son kullanma tarihi geçmiş hayallerle sizleri avuttular, bunlara çok şahit olduk. Biz son kullanma tarihi geçmiş hayallerle sizleri avutmak için gelmedik. Siyaset için değil, hizmet için yanınıza geldik ve sık sık da gelmeye devam edeceğiz. Seçimde verdiğiniz oyları helal ettirmek için görev sürem boyunca çaba sarf edeceğim. Kolay değil cumhuriyet tarihinin en büyük oyunu verdiniz. Sizlerin güvenine layık olmak benim boynumun borcu. Yapacağımız hizmetlerle gurur duyacaksınız, bundan emin olabilirsiniz” dedi.

“Her köyümüze eşit hizmet şiarını benimsedik”

Kavga, siyaset ve ayrımcılık peşinde olmadıklarını vurgulayan Bozdoğan, “Biz hizmet peşindeyiz. Bazen iyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. Biz de tüm köylerimizdeki sorunları tespit ederken her köyümüze eşit hizmet şiarını benimsedik. Biz canla başla hizmet aşkıyla görevimizi yürütürken hakkımızda yalan yanlış maksatlı konuşanlar oluyor. O konuşanlar bizim için önemli değil, asıl bizim suskunluğumuz. Yaptıklarımız kadar yapamadıklarımızdan sorumlu olduğumu biliyorum. Söylediklerimiz kadar söylemediklerimizden de sorumluyuz, onu da biliyorum. O yüzden de bugün belediyede 24 saat çalışmak zorundayız diye her yerde konuşuyorsam tek bir nedeni var; o da eksik bir şey yapmamak, yanlış yapmamak. İnsanlığın halidir bu, bazen eksik olabilir, önünüze engel de çıkabilir, olabilir böyle aksilikler ama önemli olan o eksiği tamamlamaktır. Halkımızdan tek istediğim ağız tadını, gönül tadını siyasete mahkum ettirmeyin, ayrımcılığa kurban etmeyin. Bizim adamımız böyle, karşı tarafın adamı şöyle diye bir şey yok hepimiz bu kentin insanıyız ve kenetlenmeliyiz. 33 yıl hekim olarak sizlere hizmet ettim ve bundan gurur duyuyorum. Emin olun sizlere belediye başkanı olarak daha da iyi hizmet edeceğim. Sizlere bana olan güveninizden ötürü borcum var. Seçim öncesi mitinglerimde ağzımdan ne çıktıysa hepsi tek tek olacak. Buna bir Tarsus aşığı olarak söz veriyorum” ifadelerini kullandı.