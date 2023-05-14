Başkan Bozdoğan oyunu kullandı

Bozdoğan, seçimlerin tüm Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

Başkan Bozdoğan, 'Anneler Günü'ne denk gelen seçim gününde vefat eden annesinin mezarını ziyaret etmesinin ardından, oy kullanma işleminin başladığı ilk saatlerde oy kullanacağı okula geldi. Okulun bahçesinde vatandaşlarla selamlaşan, oy kullanan vatandaşlarla sohbet eden Bozdoğan, oy kullanacağı sandığın bulunduğu sınıfa geçti. Sırasının gelmesinin ardından oyunu kullandı.

"Bütün hemşehrilerimizi oy kullanmaya davet ediyorum"

Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Bozdoğan, “Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri nedeniyle vatandaşlık görevimizi yerine getirerek oyumuzu kullandık. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyor, bütün hemşehrilerimizi oy kullanmaya davet ediyorum” dedi. Bozdoğan, oy kullanımının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.