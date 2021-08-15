Başkan Bozdoğan, pazar günlerini vatandaşların sağlık sorunlarına ayırıyor

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Bozdoğan, hafta içi yoğun çalışmalarla yürüttüğü belediye başkanlığı görevinin yanı sıra hafta sonu tatilini de halkın sağlık sorunlarına ayırmaya devam ediyor. “Eğiten Üreten Sağlıklı ve Kültürlü Tarsus” şiarıyla çalışmalarını sürdüren Bozdoğan, her pazar tatilini vatandaşlara ayırıyor. Belediye tesisleri içerisinde gelen vatandaşların sağlık sorunları ile yakından ilgilenen Bozdoğan, hastalara yönlendirici bilgiler aktarıyor.

Sağlıklı bir toplum çabasında olduklarını belirten başkan Bozdoğan, Tarsus Belediyesi olarak her köye doktor muayene odalarını da hizmete açmaya devam ettiklerini söyledi.