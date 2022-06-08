Başkan Bozdoğan: "Personelime saldırı kabul edilemez"

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediye bünyesinde çalışan çeşitli müdürlerin darp edildiğini belirterek, "Kim böyle alçakça bir saldırı yapıyorsa elbette bunların bir bedeli olacaktır. Gecesini gündüzüne katarak halka hizmet eden personelime saldırı kabul edilemez" dedi.

Tarsus Belediyesi Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Meclise sunulan dilekçelerin görüşüldüğü toplantıda çeşitli maddeler kabul edilirken, komisyon raporları da karara bağlandı. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis toplantısında sıcak asfalt ve iki tabaka astarlı bitümlü sathi kaplama yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 35 milyon TL'lik yatırım kredisi kullanılması görüşüldü. Bu çerçevede asfalt yapım işi ile birlikte Tarsus Belediyesinin diğer hizmet ve yatırımlarını aksatmadan yerine getirilebilmesi için söz konusu ihaleye ait hak edişlerin 35 milyon TL tutarındaki kısmının iller bankası yatırım kredisi kaynaklarından karşılanması için gelen evrak meclis üyelerince Plan Bütçe ve Kesin Hesap Komisyonu'na havale edildi.

Gündem maddesi hakkında konuşan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Tarsus'un yol kalitesini yükseltmek, yaşam konforunu arttırmak amacıyla köyden mahalleye dönüşen 129 Köy 5 belde 46 merkez mahallede yeni açılan yollar ve mevcut yolların yapım, bakım ve onarımında kullanılmak üzere 35 milyon TL'lik kredi kullanmak istiyoruz. Hali hazırda yapmış olduğumuz ihaleye ek olarak devam edecek çalışmalarda bu kredi ile imkanlarımızı arttırmayı istiyoruz. Çünkü Tarsus yaşam kalitesinin en üst düzeyini hak ediyor" dedi.

Nüfus yoğunluğu ve başkanlığın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belediye teşkilatı norm kadroya uygun olarak belediyenin nüfusu fiziki ve coğrafi yapısı ekonomik sosyal kültürel özellikleri ve gelişme potansiyel dikkate alınarak Gelirler Müdürlüğü ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kurulması konusu meclis üyelerince görüşüldü. Oy birliği ile onaylanan madde ile belediyenin ihtiyaçları doğrultusunda kurulacak olan müdürlükler için kadro ihdasları kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Bozdoğan, dün belediye bünyesinde çalışan çeşitli müdürlerinin darp edildiğini belirtti. Bozdoğan, çalışma arkadaşlarının katkı sağlamak ve kurumu geliştirmek için ahlak ve dürüstlükten ödün vermeyerek gecesini gündüzüne kattıklarını ifade etti. Her şeye rağmen Tarsus için çalışmaya devam edeceklerini belirten Bozdoğan, "Kim böyle alçakça bir saldırı yapıyorsa elbette bunların bir bedeli olacaktır. Ama biz istiyoruz ki hep adalet karşısında bu bedel ödensin. Hep adaletle işimizi yapalım. Çünkü bu ülke güçlü bir ülke. Böyle mafya kırıntılarına, ödün verecek, prim tanıyacak bir kent değil burası. Çok bilinçli bir kent. İtalyan yazar Pavese'nin bir sözüydü, 'söz değil eylem' der. Biz acımızı içimizde yaşıyoruz. Ama üzerine bu eklenen acılar çalışma şevkimizi ortadan kaldırmaz. Tam tersi, daha fazla çalışacağız. Bu şehir için bütün baskılara, engellemelere rağmen çalışarak cevap vereceğiz. İşin özü bu. Siz de sevginizi gösterin. Ne olursa olsun, emek veren insanlara karşı sevginizi gösterin. İftira ve dedikodu eksenli, kirli siyaset yerine çalışarak ve üreterek bütün müdürlerimin bana yardımcı olacağına inanıyorum. Bugünkü alınan tüm kararların da Tarsus'a ve hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.