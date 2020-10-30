Başkan Bozdoğan: “Sağlık çalışanlarına minnettarız”

Dr. Şebnem Korur Fincancı ile Güney İlleri Tabip Odaları başkan ve üyelerini ağırladı. Bozdoğan, “Sağlık çalışanlarına minnettarız” dedi.

Başkan Bozdoğan, Güney İlleri Tabip Odaları toplantısını Cumhuriyet Bayramının coşkusunun yaşandığı Tarsus'ta gerçekleştirmek üzere gelen TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Fincancı ve Güney İlleri Tabip Odaları başkan ve üyeleri ile belediye tesislerinde kahvaltıda bir araya geldi. Konuklarıyla mesleki tecrübeler ve son dönemde insanlığı tehdit eden Covid-19 salgını üzerine sohbet eden Bozdoğan, “Pandemi sürecinde salgına karşı mücadele verirlerken yaşamlarını yitiren doktor ve tüm sağlık çalışanlarına Allah'ta rahmet ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Onları unutmamız mümkün değil. Sağlık çalışanlarına minnettarız. Bu nedenle onlarının isimlerini ve anılarını yaşatmak için iki merkezimizde belediye meclisimizin onayıyla isim değişikliğine gittik” diye konuştu.

Prof. Dr. Fincancı da kendisi de bir hekim olan Başkan Bozdoğan'a, pandemi sürecindeki özverili ve duyarlı çalışmalarından ve kendilerini Tarsus'ta ağırlamasından ötürü kendisine teşekkür etti.

Bozdoğan, Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısının ardından TTB temsilcileri ve üyeleri ile birlikte korona virüs nedeniyle hayatlarını kaybeden Dr. Turgut Erkutlu ile Dr. Erdinç Şahin'in isimlerinin verildiği Bilim, Eğitim, Sanat ve Kültür Akademisi ile Gençlik Merkezinde isim değişikliği törenine katıldı.