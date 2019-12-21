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Ba?kan Bozdo?an, sa?l?k ?al??anlar?na yap?lan sald?r?y? k?nad?

Mersin’in Tarsus il?e Belediye Ba?kan? Haluk Bozdo?an, Tarsus Devlet Hastanesi’nde sa?l?k ?al??anlar?na yap?lan sald?r?y? k?nad?.

Mersin'in Tarsus il?e Belediye Ba?kan? Haluk Bozdo?an, Tarsus Devlet Hastanesi'nde sa?l?k ?al??anlar?na yap?lan sald?r?y? k?nad?.


Ba?kan Bozdo?an, ge?en ?ar?amba g?n? Devlet Hastanesi ortopedi b?l?m?nde darp edilen doktor ile sa?l?k ?al??an?na y?nelik sald?r?y? k?nad???n? belirterek, sorunlar?n ??z?m?n?n ?iddet olmamas? gerekti?ini s?yledi. Bozdo?an, "Sa?l?k sekt?r? sayg?y?, sevgiyi ve ?efkati i?erisinde bar?nd?ran bir hizmet sekt?r?d?r. Halk?n sa?l??? i?in gece g?nd?z demeden g?revini yapmaya ?al??an ve fedakarca mesle?ini icra eden hekimlerimizin ve sa?l?k ?al??anlar?m?z?n sebep ne olursa olsun s?zl? ve fiziksel ?iddete maruz kalmas? kabul edilemez. Sa?l?k ?al??anlar?n?n ?iddete maruz kalmas? onur k?r?c?, ?z?nt? veren bir durumdur. Ge?en ?ar?amba g?n? kentimizde darp edilen ortopedi uzman? Dr. Alper ?akir Cansever ile veri haz?rlama kontrol i?letmeni Hatice ?akar'a ge?mi? olsun dileklerimi iletirken, ?lkemizin kanayan yaras? olan bu ?irkin sald?r?y? ?iddetle k?n?yorum. Bir daha bu gibi durumlar?n ya?anmamas?n? temenni ediyorum? dedi.

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