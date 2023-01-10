Başkan Bozdoğan: "Seçim olmadan Tarsus il olacak"

Tarsus'un il olması konusunda yoğun çaba harcadıklarını belirten Bozdoğan, "Tarsus'un il olma konusu şu ana kadar komisyona bir kere gönderildi. Bu kent il olacak. Seçim olmadan önce il olacak. Bu kentin il olmasını biz birlikte başaracağız" dedi.

Tarsus Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Tarsus'ta görev yapan gazeteciler için etkinlik düzenledi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan söz konusu etkinlikte, yerel yönetimlerle basın ilişkileri, 2023 yılında yapılacak olan projeler ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Bozdoğan Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak, "Doğru, tarafsız, hak ve hakikatten özellikle adaletten kalemini ayırmayan tüm gazetecilerimizin '10 Ocak' Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının kamuoyunu bilgilendirmek için gece gündüz demeden haber peşinde koştuğunu ifade eden Bozdoğan, "Çok değerli Tarsus'un güzide basını. Bugün sizleri burada görmekten çok mutluyum. Doğru, tarafsız, hak ve hakikatten ve özellikle adaletten kalemini ayırmayan tüm gazetecilerin günü kutlu olsun. Bu süreç belki 1961 yılından beri başlayan bir süreç. Bugün sizin gününüz. Sizlere saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

"Tarsus plajına kavuşuyor"

Tarsus Plajı hakkında bilgi veren Başkan Bozdoğan, "Alan olarak çok geniş bir yer, orada yapılacak olan tesisleri hazirana kadar yetiştirmek için çalışıyoruz. Temizlik 1 ay sürecek çünkü çok kirli bir durumda. Ve bunun için çalışıyoruz, adı gibi Beyaz Kum Plajı haline geliyor, inanılmaz değişiyor. Kentimize kazandırmak üzere çalışmalarımız durmaksızın sürüyor. Yaz döneminde plajımıza kavuşacağız" şeklinde konuştu.

"Bütün projelerimiz tek tek hayata geçiyor"

Tüm proje ve çalışmaların tek tek hayata geçtiğini belirten Bozdoğan, "Biz başaracağız diye bu yola çıktık, kültür merkezimiz çok değerliydi ama önemli olan bir değerimiz daha vardı, o da kent meydanlarıydı. Kent meydanlarını 4 yerde düşünüyoruz 3 demiştik ama 4 olması için çeşitli çalışmalar başlattık. Çünkü bu kentin bir meydanı yok. Kleopatra Meydanının ihalesi yapılıyor. Bütün projelerimiz deyim yerindeyse tek tek hayata geçiyor. Eksik kalmadı. Çalışma konusunda verimli ve aktif olmamız gerekiyor, tüm çabamız Tarsus için. Bunun için verilen çabayı herkesin görmesini istiyorum. Tüm bu ekonomik ve siyasi koşullara rağmen kentimizi en iyi yerlere getirmek üzere çalışıyoruz" dedi.

"Seçim olmadan önce Tarsus il olacak"

Tarsus'un il olması konusuna yönelik konuşan Bozdoğan şunları söyledi:

"İl'le de Tarsus projesiyle şunu anlatmıştım. Ankara değil, Tarsus halkı buranın il olmasını sağlayacak. Çünkü geçmiş yıllarda basında da özellikle okuyorum. Tarsus'un il olma konusu şu ana kadar komisyona bir kere gönderildi. Bu kent il olacak. Seçim olmadan önce il olacak. Bu kentin il olmasını biz birlikte başaracağız. Tek başına Haluk Bozdoğan başarmayacak. Ben bu kentin gençlerine ve kadınlarına çok güveniyorum. Biz bize yeteriz. Başka kimseye yer yok. Yaşamı en çok anlamlı kılanda medeniyetteki bu masumelerdir. Sizlerle birlikte dostça beraber bir savaş verdiğimiz zaman başarırız."