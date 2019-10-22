Başkan Bozdoğan, Suriyeli sığınmacıların sorunlarını dinledi

Başkan Bozdoğan, Ulubatlı Hasan Bulvarında bulunan sulama kanalının kenarına kurdukları çadırlarda yaşayan Suriyeli sığınmacıları ziyaret etti. Bozdoğan, Suriyelilerin sorunlarını dinleyerek, talepleri hakkında bilgi aldı.

Kendilerine gösterilen yakın ilgiden dolayı Başkan Bozdoğan'a teşekkür eden Suriyeliler, kaldıkları çadırların sağlıksız olduğunu, ihtiyaçlarının birçoğunu karşılayamadıklarını söylediler.

Sağlıksız ortamda büyüyen çocukların birçoğunun okula gitmediğini bilgisini not eden Bozdoğan, “Tarsus Belediyesi olarak, diğer ilgili kurumlarla işbirliği içinde sorunlarınızın çözümü konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ben her kesimin başkanıyım. Ötekileştirmeden herekse eşit hizmet amacındayız” dedi.