Başkan Bozdoğan: "Tarsus İl olmak zorunda"

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, il olmak için büyük çaba verdiklerini vurgulayarak, "“Tarsus il olmak zorunda, halk neyin iyi olduğunu neyin kötü olduğunu çok iyi bilir. Önümüzde büyükşehir yasası var. Her şeyi yapamıyorsun, temizlik, yol önüne yasa çıkıyor. Bir boyama işlemini dahi meclise getiriyoruz. Eğer Tarsus il olursa tüm bunlara gerek kalmayacak. Halkımızın her dediği olacak. Rahat olacağız, her hizmetin hızlanması için Tarsus'un haklarını alabilmesi için il olmak zorundayız" dedi.

Başkan Bozdoğan, gündeme dair soruları yanıtlamak üzere katıldığı canlı yayın programında Tarsus'un son durumunu anlattı. Bozdoğan, seçimlere az bir süre kala tüm vatandaşları sandıklara oy kullanmaya davet etti. Tarsus Belediyesinin devam eden proje ve çalışmalarının da anlatıldığı programda Bozdoğan, kültür ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra, esnafa, çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalarını anlattı. Göreve geldiği günden bu yana her daim eşitlik vurgusuna dikkat çektiğini kaydeden Bozdoğan, “Ben Tarsus halkına hizmet için varım, seçim alanında halkıma ne dediysem onu yapıyorum. Sahil bandı açılacak dedim açılacak, tren yolu alttan geçecek, Tarsus il olacak, Tarsus'un büyük hamleleri olacak, lojistik merkezi olacak, tren yoluyla, hava yoluyla kara yoluyla var olacak. Çünkü burası çok kutsal kadim bir yer. Değerini herkesin bilmesi lazım. Belediyemiz birçok hizmetiyle örnek belediye olarak biliniyor. Tarsus Belediyesinin örnek belediye olarak anlatılması bana gurur veriyor. Daha fazla çalışacağız bizim kentimizin 400 bin nüfusu var" dedi.

"Tarsus'un en önemli sorunlarından birisi tren yolu projesiydi"

Tarsus'un ikiye bölünmesini engelleyecek projeden bahseden Bozdoğan, “Tarsus'un en önemli sorunlarından birisi tren yolu projesiydi. Çünkü kenti ikiye bölecek bir projeydi. Bu proje için seçimi kazandıktan hemen sonra can havliyle çalışmaya başladık. Projeyi yer altına yaptırabilmek için önce sondaj yaptırdık. Sondaj yaptırdıktan sonra Ankara'da mega projeyi Tarsus'un evlatları olan Aykut Yıldırım ve İbrahim Doğanay yaptı. Projeyi yapıp Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Genel Müdürlüğü'ne götürdük ve durumu izah ettik. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, rahmetli Selahattin Düzbasan'a çok teşekkür ediyorum. Bir Tarsusludan daha fazla Tarsuslu olarak sanki bu kentin her şeyiyle ilgilenen hemşehrimiz olarak faaliyetleri yürüttü. En sonda gelinen noktada tren yolunun alttan geçmesini de kabul ettiler. Aslında olması gerekende buydu. Tren yolu alta alındıktan sonra Yarenlik Alanı'na o yapılan köprünün de bir anlamı kalmayacak. Ve bu kentin ulaşım konusuna baktığımızda trafik kitlenmiş durumda. Bu kentin meydanı yoktu. Şimdi meydanımız yapılıyor. Hemen Kleopatra Kapısı'nın yan tarafında çok güzel bir kent meydanı yapılıyor. Arkeopark şeklinde bir kent meydanı. Kentin nefes alacağı bir yer. Tren yolu alttan gittiğinde üst tarafta yürüme yolu, bisiklet yolu ve yeşil alanlarla inanılmaz bir meydan ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

3 yıl içerisinde projenin yapılacağını belirten Bozdoğan, “Böyle büyük bir proje için 3 yıl çok uzun bir süre değil çünkü alan olarak 2.7 kilometre. Eğimini düşündüğümüz zaman 3,5 kilometreyi de buluyor. Aslında bu Tarsus için çok önemli bir olay. Bir kent düşünün bu kentin bir master planı yoksa yarın trafik tamamen tıkanır. O kadar artan araç sayısını düşündüğünüz zaman çok önemli. Hükümet Konağı da belediye hizmet alanı olacak. Orası kent meydanı olacak. Kent meydanlarla anılır. Bunların olması da Tarsus adına çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Tarsus il olmak zorunda"

Tarsus'un il olması için verdikleri çabaya değinen Bozdoğan, “Tarsus il olmak zorunda, halk neyin iyi olduğunu neyin kötü olduğunu çok iyi bilir. Biz daha göreve geldiğimizin ikinci ayında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ni, Cavit Orhan Tütengil'in kızını kentimize getirdik, bilimle hareket ettik sokak sağlıklaştırması yapıldı. İmkanımız olsa yapamayacağımız hiçbir şey yok. Önümüzde büyükşehir yasası var. Her şeyi yapamıyorsun, temizlik, yol önüne yasa çıkıyor. Bir boyama işlemini dahi meclise getiriyoruz. Eğer Tarsus il olursa tüm bunlara gerek kalmayacak. Halkımızın her dediği olacak. Rahat olacağız, her hizmetin hızlanması için Tarsus'un haklarını alabilmesi için il olmak zorundayız" diye konuştu.

Tarsus'un kültür ve sanat kenti olarak örnek bir belediye olduğunu ifade eden Bozdoğan, “Tarsus artık bir cazibe merkezi haline geliyor. Kentimize yurtdışından oluk oluk insan geliyor. Sanatçımız Selda Bağcan'ın konserine tam 24 bin kişi katılım sağladı. Tarsus canlanıyor. Tarsus'ta çok güzel şeyler oluyor bunlar neden konuşulmuyor? Tarsus artık bir müzik günlerine sahip, çocuk korosu çok kısa zamanda 4 büyük ödül kazanıyor, kent orkestrası ile sanata doyuyor. Bir belediyenin yapması gereken her şey yapılıyor. Tarsus modern ve aydınlar bir kent oluyor. Her gün kentimizde bir açılış yapacağım. Çok fazla yeni kazandıracağımız eserler var" dedi.

Tarsus için bütün çalışmalarda mücadelenin verildiğini ifade eden Bozdoğan, "Olması gerekeni Tarsus Belediyesi yapıyor, bu konuda ki örnek belediye olması da borçsuz şekilde götürdüğü için. Bizim önümüzde projeler var, gelir getiriyorsa neden borçlanalım. 2. ekmek fabrikasını da yaptık. Üst yapı tamamen tamamlandı. 130 bin ekmek çıkacak. Kim ne yaparsa yapsın, bizim çalışmamızı azmimizi engelleyemezler. Ben bugün yine sabahlara kadar çalışacağım. Tüm köyleri daha kimse seçim çalışması yapmadan ben bitirdim. Neden bitirdim tek tek hizmetleri götüreyim diye. Gittiğimiz her yerde bu seçimin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz" şeklinde konuştu.