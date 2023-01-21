Başkan Bozdoğan: "Tarsus'ta kuraklığa önlem alıyoruz"

Mersin'in Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kuraklıkla mücadele etme konusunda gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Yağmurla gelen suyun tarlalardan akıp gitmesinin engellenmesi için eğimli arazilerde eğime dik sürüm yapılması, budama artıklarının bahçelerde toprağa sürülerek karıştırılmasını, bahçelerde ağaç altına tava yapılarak suyun tutulmasını öneriyoruz" dedi.

Tüm dünyada küresel ısınma ve kuraklık tehdidinin artmasıyla birlikte, suyu korumanın ve gelecek nesillere yeterli su bırakmanın bilinciyle hareket eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tarımın kenti Tarsus'ta kuraklıkla mücadele etme konusunda açıklamalarda bulundu. Bozdoğan, "Tarsus'umuzun temel direği olan tarım şu an çok büyük tehdit altında olduğu hepimizin malumu. Bu nedenle yağmurla gelen suyun tarlalardan akıp gitmesinin engellenmesi için eğimli arazilerde eğime dik sürüm yapılması, budama artıklarının bahçelerde toprağa sürülerek karıştırılmasını, bahçelerde ağaç altına tava yapılarak suyun tutulmasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Su tasarrufu çok kritik"

Su tasarrufunun kuraklıkla mücadele sürecinde önemini kaydeden Bozdoğan, "Yakında kuraklık nedeniyle başlamasını beklediğimizin sulamaların sulama sırasında tarla ve bahçenizde suyun indiği derinliğin kontrol edilerek sulamanın planlanması su tasarrufu için çok kritiktir. İkinci ürün mısır, pamuk ve soya ekimi yapacak çiftçilerimizin gündüz yerine gece saatlerinde sulamalarını planlaması, salma sulamadan kaçınılması ile sulamada yüzde 50'nin üzerinde tasarruf sağlayacaktır. Köylerimizdeki kuyu ve sarnıçlarında temiz tutulması da son derece önemlidir. Sitelerde çok su tüketen çim alanlarının mümkünse azaltılması hatta iptal edilmesi, site içi sulamaların gündüz değil akşam saatlerinde yapılmasını sizlerle paylaşmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Hep birlikte başarılı olacağız"

Kuraklıkla mücadele etme konusunda Tarsus Belediyesi olarak vatandaşların yanında olduğunu söyleyen Bozdoğan, "Biz de belediye olarak park ve bahçe sulamalarımızı son derece dikkatli ve programlı yapmaktayız. Yeşil alanlarda kuraklığa dayanıklı peyzaj bitkilerini yetiştirip uyguluyoruz. Bu uygulamaların sitelerimize de yaygınlaştırılmasını rica ediyoruz. Evlerde bozuk çeşmelerin kontrol edilmesi, musluklardan boşa su akıtılmaması ufak ama toplamda çok büyük etki yapacak uygulamalar olacaktır. Kuraklıkla mücadele için, sorularınız için Belediyemizin hizmetinizde olduğu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.