Başkan Bozdoğan: "Tarsus'u olması gereken yere getireceğiz"

Haluk Bozdoğan, görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulunda mazbatasını alarak Cumhuriyet alanında Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Başkan Bozdoğan, daha sonra Tarsus Belediyesine geçerek görevi devraldı.

Başkan Bozdoğan'a, Tarsus Belediyesi'nde coşkulu karşılamanın ardından bir balkon konuşması yaparak kalabalığa seslendi.

Tarsus halkına teşekkür eden Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Her tarafta bahar var. Çukurova'ya bahar erken geldi. Daha önce de söylediğim gibi benim ışığım Türkiye Cumhuriyeti ve ilkeleri. Yine burada Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e şükran ve minnet duygularımı özellikle iletiyorum. Benim Tarsusum 10 bin yıllık tarihi bir kent ve bu kentin eski, güçlü, şanlı, şatafatlı Tarsus'unu oluşturmak için ben ve arkadaşlarım, özellikle partili arkadaşlarım, il ve ilçe başkanımız, örgütteki bütün arkadaşlarımızla çok ama çok ciddi bir mücadele vereceğiz. Bu kenti olması gereken yere getireceğiz, hem gelir hem de eğitim düzeyinde hem de sağlık düzeyinde. Şeffaf, üretken, sosyal belediyeciliği yani yeni nesil belediyeciliği Tarsus'a getireceğiz" dedi.

En büyük isteğinin katılımcı bir yönetimle ve ortak akılla bu kenti yönetmek olduğunu ifade eden Başkan Bozdoğan, "Baştan beri söyledim, temsili değil katılımcı yönetim. Ben sadece sizin halklarınızın mücadelesini verdim. Güzel bir seçim dönemi geçirdik. Temsili yönetim olmayacak katılımcı yönetim olacak. Biz çok büyük bir milletiz, halkım için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Artık yakamda Türk bayrağından başka bir rozet olmayacak. Size söz veriyorum 24 saat çalışacağız. Tekrar sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.