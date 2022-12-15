Başkan Bozdoğan: "Tarsus'un geleceği için herkesin elini taşın altına koyması gerek"

Mersin Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan"Hiçbir zaman projeleri getirmekten yorulmayacağız. Zor zamanlar her zaman güçlü insanları ortaya koyuyor. Tarsus'un geleceği için herkes elini taşın altına koyması gerek" dedi.

Tarsus Belediyesi Aralık ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleşti. Geçtiğimiz mecliste Tarsus'ta fayda ve hizmet odaklı hayata geçirilecek projeler için bütçe denkleşmesi amacıyla arsa payı karşılığında yapılacak inşaat sözleşmesi konusunu içeren madde toplantıda görüşülerek MHP, CHP ve AK Partili meclis üyelerince oy çokluğuyla reddedilmişti. Tarsus Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 6 Aralık 2022 tarih ve 2022/13-1(123) sayılı meclis kararı yeniden görüşülerek oylandı. Atatürk Mahallesi'nde bulunan ve imar uygulama planı ile Tarsus Belediyesine geçen alanda bulunan taşınmazın hissedarı Mevsim Mağazacılık Bilgisayar Tekstil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. ile "Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi" yapılması konusunu içeren teklifin, oy çokluğuyla komisyona gitmesinin reddedilmesi üzerine Başkan Bozdoğan, maddenin tekrar görüşülmesi ve madde ısrarı için Olağanüstü Meclis Toplantısı düzenleyerek evrakı yeniden meclise sundu. Madde hakkında detaylı tüm açıklamaları gerçekleştiren Başkan Bozdoğan'ın konuşmasının ardından yapılan oylamada madde yeniden oy çokluğu ile reddedildi.

"Biz halkımız için bunun idari olarak mahkeme fazlını başlatacağız"

Günlerini, saatlerini halk için harcadıklarını belirten Bozdoğan, "Sadece istediğim bir şey var bizi eksik gördüğünüz yetersiz gördüğünüz olaylarda meclis olarak devreye girip gerekli bilgileri ya da yapılması gerekenleri belirtin ben paylaşmaktan uzlaşmaktan mutluluk duyarım. Bazen insanı sessiz kalmaya zorlayan acı emin olun onu bağırmaya zorlayan acısından daha kötüdür. Biz burada sürekli bir şeyler üretmeye çalışıyoruz, yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu ciddi olduğunu başkan yardımcısı arkadaşlar gayet iyi bilirler. Sabahlara kadar uyumadığımız oluyor, gecenin ikisinde üçünde müdürlerimi tek tek aradığım ve onlardan sürekli bilgi aldığım oluyor. Bazı şeyler önemli ve alınan tüm kararlar, meclise sunulan evraklar tek tek inceleniyor, saatler harcanıyor. Halkımıza faydası esas alınıyor. Karar Tarsus'umuza hayırlı olsun. Biz halkımız için bunun idari olarak mahkeme faslını başlatacağız” şeklinde konuştu.

Tarsus için projeleri üretmekten vazgeçmeyeceklerini dile getiren Bozdoğan, “Tarsus halkının itiraz etmesi gerekenler akılla mantıkla yapılanlar değil. Neyin nereye gittiğini yani nerden geldiği değil, fark nedir, ortaya ne çıkmıştır bunu görmelerini istiyorum. Ağaç istiyorsak tohum ekiyoruz. Biz yeni projeleri tekrardan meclise getireceğiz. Hiçbir zamanda bu projeleri getirmekten yorulmayacağız. Zor zamanlar her zaman güçlü insanları ortaya koyuyor. Biz kolay zamanların adamları değiliz. Ama biz şunu diyoruz. Madem bizim getirdiğimiz projeye Tarsus halkı için uygun değil diyorsunuz projeyi siz getirin yapayım. Bundan sonraki projeler olur ya da olmaz ama benim tek bir isteğim var. Tarsus'un geleceği için herkesin elini taşın altına koyması gerek. Sözüm siyasete kurban gitmekte olan insanlar için olsun. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Mahur Beste' diye bir kitabı var. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar, orada olayı gösteriyor. Ben de orada şunu gösterdim. Burayı satabilirdim, kimsenin de haberi olamazdı. Biz bunun bir araştırmasını yaptık, proje olarak getirdik. Niye ben proje yapmadan satayım. Belediyenin kar etmesini istiyorum. Neticede burada bir emek var, burası alınmış" ifadelerini kullandı.