Başkan Bozdoğan: "Tarsus'un her mahallesinde belediyemizin varlığını hissettiriyoruz"

Bozdoğan, "Tarsus'umuzun her bir mahallesinde Tarsus Belediyesinin varlığını hissettiriyoruz" dedi.

Ovadan kırsal mahallelere kadar her vatandaşa ulaşarak hizmet götürmek için ziyaretler gerçekleştiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 134 kırsal mahallede, mahalle halkı ve muhtarlar ile görüştü. Tarsus Belediyesinin olanaklarının mahallelerin sorunlarını gidermek için seferber edildiğini kaydeden Bozdoğan, vatandaşların taleplerini dinledi. Mahallelere daha iyi yaşam koşulları kazandırmak amacıyla çalışmaları yürüten Başkan Bozdoğan, vatandaşların bayramlarını kutladı. Ziyaretlerde Bozdoğan, mahalle sakinlerine belediyenin çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Bozdoğan "Vatandaşlarımızın taleplerini dinlemek için kadim kentimizde her bir mahallemizi ziyaret ederek vatandaşlarımız ve muhtarlarımız ile görüştük. Muhtarlarımıza ve kırsal mahallede yaşayan vatandaşlarımıza ulaşarak yerinde çözüm gerçekleştiriyoruz. Muhtarlar bizim bel kemiğimiz. Havasıyla suyuyla verimli topraklarıyla Tarsus'umuzun her bir mahallesinde Tarsus Belediyesi'nin varlığını hissettiriyoruz" ifadelerini kullandı.