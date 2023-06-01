Başkan Bozdoğan: "Tarsus'un sadece bu gününe değil geleceğine değer katıyoruz"

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mahallelerin belediye yönetimine katılımını, yerel karar süreçlerine dahil olmalarını ve demokratik değerlerin güçlenmesini sağlamak amacıyla mahalle buluşmaları gerçekleştirdiği belirtildi.

Sık sık mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Başkan bozdoğan, mahallelerin ve vatandaşların sıkıntılarını birinci ağızdan öğrenmek ve bu doğrultuda çözümler üretmek için Alifakı Mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Mahalle muhtarları ile görüşen Bozdoğan, talepleri yerinde dinleyerek not aldı ve birimlere talimat verdi. Mahalle ziyaretlerinin yatırım ve hizmetlerin yerinde planlanmasında büyük katkı sağladığını ifade eden Bozdoğan, birebir diyalog kurmaya önem verdiklerini söyledi.

Amaçlarının Tarsus'un sadece bu gününe değil geleceğine de değer katmak olduklarını ifade eden Başkan Bozdoğan, “Bu akşam Alifakı Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geldik, talep ve isteklerini dinledik. Muhtarımız Ahmet Yağır ve vatandaşlarımıza misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Yaptığımız bu ziyaretler ile mahallelerin hizmet ihtiyaçlarının tespit ederken, hemşehrilerimizin yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı sağlıyoruz" dedi.