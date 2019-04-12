Başkan Bozdoğan: "Temsili değil, katılımcı belediye olacağız"

Haluk Bozdoğan, temsili değil, katılımcı bir belediye anlayışıyla Tarsus'u hak ettiği konuma getireceklerini söyledi.

Bir yanda tebrikleri kabul eden Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, diğer bir yanda da projelerini hayata geçirmek için geceli gündüzlü çalışmalarına devam ediyor.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya ve meclis üyelerini kabul eden Başkan Bozdoğan, toplumun her kesimi ile ortak payda Tarsus için çalışacaklarını söyledi.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya ve meclis üyelerinin iyi dilek temennileri için teşekkür eden Başkan Bozdoğan, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda Tarsus'u daha da ileriye taşımak için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve dayanışma halinde olacaklarını vurguladı.

Tarsus Ticaret Borsası ile de uyum içerisinde hareket edeceklerini belirten Bozdoğan, “En büyük isteğimiz temsili değil, katılımcı bir yönetim anlayışını sergileyeceğiz. 100 günlük acil eylem programımızı hayata geçirip, ekonomi tedbirler uygulayacağız. Biz çok büyük bir milletiz, halkım için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tarsusumuzu çağdaş bir kent haline getirmek için bütün kamu kuruluşlarla birlikte harekete edip, ortak akılla yöneteceğiz. 24 saat çalışacağız. Halkımızın biz yüklediği sorumluluğu harfiyen yerine getireceğiz. Çok güzel günleri hep birlikte yakalayacağız” dedi.

Üniversite konusuna da değinen Başkan Bozdoğan, Tarsus Üniversitesi'nin bir an önce hayata geçmesi için yerel yönetim olarak üzerlerine düşen görevi yapacaklarını söyledi.

Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya ise Tarsus'un faydasına olacak her türlü projede yer alacaklarını belirterek, başarılar diledi.