Başkan Bozdoğan, tenis kulübü eleştirilerine yanıt verdi

Tarsus Belediyesi Meclisi, 2021 Yılı Temmuz Ayı 1. Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından Gagauz Türklerinin yaşam sürdüğü Moldova'nın Valkaneş kentinin yanı sıra Tunceli'nin Ovacık Belediyesi ile kardeş şehir olunması teklifi oybirliği ile komisyona sevk edildi.

“Şehrimize ve halkımıza ihanet ediyorlar”

Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, sosyal medya üzerinden gerçek dışı ithamlarla algı yapmaya çalışan siyasiler ile asılsız, mesnetsiz ve yalan haber yapan gazeteciler ve bazı sosyal medya kullanıcılarının özellikle belediyeyi küçük düşürmeye yönelik paylaşım ve yayınlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bozdoğan, "Biz bu göreve ‘çalmayacağız, çaldırmayacağız, halkın olanı halka vereceğiz' sözümüze güvenerek oy veren 95 bin kişinin teveccühü ile seçildik. Allah'a şükür bu sözümüzden bir milim sapmadan, planladığımız şekilde emin adımlarla bir yandan borçları sıfırlayarak, diğer yandan hizmet atağına kalkarak görevimizi yerine getiriyoruz. Biz hizmet derdinde iken bazı siyasiler ve kendini gazeteci diye adlandıran bazı kişiler çamur at izi kalsın mantığı ile hareket ediyorlar. Hatta çamur atmakla da kalmıyorlar, sırf başarısız olalım diye önümüze set olmaya çalışıp engel çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Kimileri de işin asılını astarını bilmeden bu olaylara alet oluyorlar, hizmetleri engelleyici rol üstlendikleri için de tabir yerinde ise şehrimize ve halkımıza ihanet etmiş oluyorlar" dedi.

“Biz diyoruz ki, bu alanı halka açalım”

Başkan Bozdoğan, son günlerde kamuoyunu meşgul eden tenis kulübü ve Tarsus İdman Yurdu konularında da detaylı açıklamalarda bulundu. Bozdoğan, “Tarsus Tenis Kulübü ile ilgili bazı bilgiler aldım, onları sizlerle paylaşayım. 3 Şubat 2003 tarihli dilekçe ile başvuru yapılıyor, 7 Şubat 2003 tarihinde meclis kararı ile 4440 ada 1 parsel numaralı yani 4864 ada 1 parsel 6800 metrekare yüz ölçümündeki spor alanı vasıflı taşınmaz Tenis İhtisas Spor Kulübü Derneğine tahsis edilmesi yönünde karar çıkıyor. Yine bu 2 Şubat 2003 tarihli kulüp dilekçesinde talep yineleniyor ve tenis kulübü ve tesisleri olarak kullanılmak üzere bu amaçla kullanıldığı sürece tahsis edilmesinin uygun olduğu yönünde, 15 Nisan 2003 tarihli encümen kararı alınıyor. 12 Ağustos 2008 tarihli dernek dilekçesinde 1441 ada 1 2 3 nolu 1448 ada 1 2 3 nolu 2936 ada, 1 2 3 nolu 4662 metrekare yüzölçümlü taşınmazların ve mevcutta tesisin otoparkı olarak kullanılan park alanının da tahsisinin de yapılmasını talep ediyor. 2 Eylül 2008 tarihli meclis kararında tahsis bedeli olarak ilk yıl bin TL, diğer yıllar için TÜFE oranında artış yapılmasına denilerek bahsi geçen toplam 4662 metrekare yüz ölçümlü taşınmazların tahsisine karar veriliyor. İşlemin yapıldığı dönemde 4448 adada yer alan parseller konut alanında kalmaktadır. Yine protokolün 7.2. maddesinde ‘tenis kulübünün kendisine tahsis edilen taşınmazları amacı dışında kullandığı tespit edildiği takdirde tahsis işlemi iptal edilecektir. Belediyenin tebliğinde belirtilen süre içerisinde taşınmazı boşaltacak ve hiçbir hak talep etmeden taşınmazdaki her türlü bina ve tesisleri belediyeye bırakacaktır' denilmektedir” diye konuştu.

“Biz kanunsuz iş yapmıyorsak kimse yapamayacak”

Belediye meclisinin süresiz tahsis yapma yetkisi olmadığını dile getiren Bozdoğan, “‘Tenis kulübü kendisine tahsis edilen alanı bir başkasına kiraya veremez ve devredemez' denilmektedir. Yapılan tesislerin hiçbiri için izin başvurusu dahi yapılmamış. Protokolde tesis yapımı için izin alınması şartı var. Bu kanunudur, belediyeler derneklere her ne sebeple olursa olsun doğrudan tahsis yapamaz. Tarsus Belediyesi olarak diyoruz ki, burada bir hukuksuzluk, kanunsuzluk var, şu kadar para harcadık kimse beni buradan çıkaramaz anlayışını bir kenara bırakalım, protokolde tahsisli alan başkasına kiraya verilemez denmiş ama kulüp Nova kafe isimli bir işletmeye kiralama yapmış, kiracı belediyemize başvurarak kiracılığın devam etmesini bizden talep ediyor. Kusura bakmayın, biz her zaman kanun neyse herkes uyacak diyoruz, biz kanunsuz iş yapmıyorsak kimse yapamayacak. Bizim tenis kortları ile ilgili düşüncemiz ilk günden beri açıktır, hiç de değişmedi. Biz diyoruz ki, bu alanı halka açalım, tenis hocalarımız olsun, gariban vatandaşlarımızın çocukları gelsin burada tenis öğrensin. Bundan neden rahatsızlık duyuluyor anlamıyorum. Burası Tarsus'un tanıtımı için çok önemli. Evet, çok önemli turnuvalar düzenleniyor, yine düzenlensin itiraz etmiyoruz ki. Tesisin bakım ve onarımını bizler yaparız, turnuvalara da açık olur, hiç sorun değil. Sadece turnuvalara değil, Tenis Kulübü üyelerine de açık olacak. Biz kimsenin elinden bir şeyini almıyoruz. Tarsus'un her vatandaşına açık olduğu gibi sonuç olarak biz bazı açıklama yapan gruplar gibi sözle değil, gerçekten özde halkçı anlayışa sahip kişileriz. Burayı halka açmak, halk için halkın hizmetkarının kim olduğunu küçük burjuva aydını da anlayacak. Belli bir kesim de onları o hale getiren insanlardan halkçılığın ne olduğunu bana asla ve asla öğretmez. Yaklaşık bir haftadır bu konuyu yazıp çizenler var. Eleştirdikleri konu ne? Vatandaşın haklarını korumamız mı? Vatandaşın hakkını, malını koruduğumuz için eleştireceklerse devam etsinler, biz halkın yararına yararlı işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.