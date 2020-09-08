Başkan Bozdoğan, tiyatronun prestijli ödülüne layık görüldü

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Yeni Tiyatro Dergisi'nin düzenlediği 8. Emek ve Başarı Ödüllerinde, tiyatro sanatına verdiği katkı dolayısıyla Emek Ödülü'ne değer görüldü.

Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri jürisi, 8. Emek ve Başarı Ödüllerinin kazananlarını açıkladı. 200'ü aşkın oyun ve yüzlerce performans arasından en iyilerin belirlendiği listede, Nevra Serezli, Ediz Hun, Oya Başar ve Özen Yula'ya onur ödülü verildi. Türkiye'nin en iyi ödülleri arasında kabul edilen 8.Emek Başarı Ödülleri'ne değer görülenler arasında Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan da yer aldı. Geçen yıl gerçekleştirilen yerel seçimlerde başkanlık koltuğuna oturan Bozdoğan, Tiyatro Hizmetleri Müdürlüğünü açarak, Tarsus Şehir Tiyatrosunu kurdu. Tiyatroya verdiği desteği kesmeyen Bozdoğan, Ayşe Lebriz Berkem Sahnesini de hizmete açtı. Geçmişi 10 bin yıla dayanan Tarsus'un birçok noktasında açacağı tiyatro salonlarının çalışmalarını sürdüren Bozdoğan, tiyatroya sağladığı katkıdan dolayı 'Emek Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül töreninin ekim ayının sonunda yapılacağı bildirildi.