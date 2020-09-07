Başkan Bozdoğan zabıtayla pasta kesti

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 194. yılı nedeniyle belediye bünyesinde görevli Zabıta Müdürlüğü personelini ziyaret ederek, birlikte pasta kesti.

Zabıta Müdürlüğünde görevli kadın zabıta memurlarına çiçek takdim eden Başkan Bozdoğan, Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 194. yılını kutladı. Burada konuşan Bozdoğan, çalışmalarından dolayı personeline teşekkür ederek, "Bu kentte en çok istediğim yasal çerçeveler içerisinde uzlaşma yolunu her zaman halkımıza göstermeniz. Bizim yumruğumuz sıkılı olursa o insanlarla el sıkışamayız. O yüzden sıkılı bir yumrukla onların karşısına hiçbir zaman gitmeyelim. Çözebileceğimiz veya anlaşabileceğimiz noktalarda onlara yardımcı olmaya çalışalım. Tabi bunlar yasal çerçeveler içerisinde olacak. Yapacağımız görevde özellikle o insanların neticede esnafların mağdur duruma düşmelerini önlemek birazda bizim elimizde. Daha çok konuşarak, iletişime geçerek, uzlaşarak bunu yapmanızı çok istiyorum. Az sayıda personelle çok büyük iş yapıyorsunuz. Gönül isterdi ki 100'den fazla bir kadromuz olsun ama maalesef yılların getirdiği yapılandırma bize bu olanağı tanımadı. Bir türlü alımları yapamadık. Ama bütçe aktarımına bağlı olarak ta ilerde ki dönemlerde ilk düşündüğümüz yer zabıta müdürlüğü olacaktır. Çünkü eminim burada bir arkadaşımız 3 kişinin görevini yapıyor. Şu anda, kolay bir şey değil üzerinize düşen sorumluluk. Tekrar bugüne kadarki olan çalışmalarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Gününüz kutlu olsun” dedi.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürü Uğur Bozan ise desteklerinden dolayı Başkan Bozdoğan'a teşekkür ederek, "Elimizden geldiğince başkanımız bize bu görevi takdim ettiği süreçten bu yana bütün zorluklara karşı çalışmalarımızı sürdürdük ve bundan sonra da bütün gayretlerle görevimizi en iyi şekilde yasal çerçeveler dahilinde yerine getireceğiz" diye konuştu.