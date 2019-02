Başkan Can: "Belediyecilik şehirdeki bütün insanları kucaklamaktır"

Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesi ve Gamgam Grup'un desteğiyle Barbaros Mahallesi'nde yapılan ve Ahmet Gamgam'ın adının verildiği cami ve taziye evi düzenlenen törenle açıldı.

Trabzonspor Kulübü eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nunda katıldığı açılış programı öncesi Cuma namazı kılındı.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, törende yaptığı konuşmada, görevde bulundukları süre zarfında en çok öne çıkan özelliklerinin ayrım yapmamak, ötekileştirmemek olduğunun altını çizdi. Başkan Can, “Belediyecilik, şehrimizde yaşayan bütün insanlarımızı kucaklamaktır, sevmektir. Belediyecilik, bir tek vatandaşımızın bile burnu kanamaması için çalışmaktır. Biz bunu siz değerli hemşehrilerimizle beraber başardık. Birinci önceliğimiz Tarsus'umuzda huzurumuzun kardeşliğimizin bozulmamasıdır. Her gittiğim yerde belirtiyorum. Gözümüzün önünde Suriye örneği var. Dün olduğu gibi bugün de yarında huzurla birlikte yaşayacağız. Bizim görevimiz sadece yol, park yapmak değil, bizlerin görevi çocuklarımıza daha güzel bir şehir bırakmak. Sizlerden ricam anne babalar olarak çocuklarımıza gençlerimize sahip çıkalım. Vatana, millete, memlekete faydalı olması için çocuklarımıza gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkacağız. Belediyecilik bütün insanlarımızın birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağlamaktır ve biz bunu uyguladık. Şehrimizi belediyeciliği bilmeyenlere Tarsus'umuzu bırakmayacağız. Sandıkları patlata patlata yine bu seçimi kazanacağız. Futbol takımı tutar gibi parti tutmayalım. Elimizi vicdanımıza koyalım. 5 yılda Şevket Can çalıştıysa oylarınızı verin. Çalıştıysam, ayrım yapmadan, ayırmadan, gece uyumadan gündüz yorulmadan çalıştıysam hakkımı verin. Biz bu şehrin sigortasıyız. Bu güzel şehirde gençlerimiz ve çocuklarımıza daha bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz“ şeklinde konuştu.

Tören kurban kesimi, okunan dualar ve kurdele merasiminin ardından sona erdi.