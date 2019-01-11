Başkan Can: "Bizim kadar hizmet yapan başka bir belediye yoktur"

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediyesi tarafından Akşemsettin Mahallesi'nde yaptırılacak olan taziye evinin temeli törenle atıldı. Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus'ta hizmette destan yazdıklarını söyledi.

Başkan Can, göreve geldikleri 2014 yılından bu yana hizmet yapmak için girmedikleri mahallenin kalmadığını, çalışkan ve üretken belediyeciliği geldikleri günden bu yana layığıyla yaptıklarını söyledi. Başkan Can, “2014 yılından bugüne kadar Tarsus Belediyesi olarak bizler 55 hizmetimizi açmanın mutluluğunu hemşerilerimizle birlikte yaşadık. Tarsus'umuzda 2014 bir milattır. Bildiğiniz gibi 2014 yılında şehrimiz büyükşehir yasasıyla yönetilmeye başladı. 54 ilden büyük olan Tarsus'umuz büyükşehir yasasından sonra yetki alanımız büyürken yüzde 60 gelirimiz düştü. Ama bütün bunlara rağmen bizler 55 hizmetimizin açılışını gerçekleştirdik. Hizmette destan yazdık. Türkiye'de bizim kadar hizmet üreten, bizim kadar açılış yapan başka bir belediye yoktur” şeklinde konuştu..

Daha sonra söz alan Akşemsettin Mahallesi Muhtarı Adnan Özgür, yapılacak olan hizmet için Belediye Başkanı Şevket Can'a teşekkür etti. Özgür, “Her kapısını çaldığımızda bizleri geri çevirmeyen, elinden gelenin en iyisini mahallemize sunan, Hak ve halka hizmet etmeyi görev edinmiş Şevket Başkanımıza mahallemizde yapımına başladığı taziye evi için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kesilen kurban ve yapılan dualarla temel atma töreni gerçekleştirildi.

Program sonunda Başkan Can, mahalle çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.