Başkan Can, Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Gazetecilerin misyonlarını yerine getirmediği toplumlarda gelişmişlikten söz edilemez" dedi.

Başkan Can, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin gününü kutlayan Başkan Can, basın çalışanlarının zor ve kutsal bir görev üstlendiğini söyledi.

Her zaman tarafsız ve objektif basının yanında olduklarını ifade eden Başkan Can, “Gazetecilik hem kutsal hem de toplumların ilerlemesinde çok önemli görevi olan bir meslektir. Basın organlarının gelişmişliği o toplumun gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Gazetecilerin misyonlarını yerine getirmediği toplumlarda gelişmişlikten söz edilemez. Tabi ki bu uğurda gazeteciler büyük bedeller de ödemişlerdir. Zor şartlarda görevlerini yerine getirirken birçok basın personeli hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden gazetecilerimizi rahmetle anıyorum. Bu düşüncelerle, gecesini gündüzüne katarak, her türlü zor ortamlarda işini yaparken, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen kıymetli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.