Başkan Can, ‘'Hizmetin, huzurun ve kardeşliğin adresi olduk''

Mersin'in Tarsus ilçe Belediyesi bir günde 2 hizmetin açılışını gerçekleştirdi.

İlk olarak Tarsus Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan, eski Gülek Belediye binası sosyal tesis olarak hizmete açılırken, ikinci Akşemsettin Mahallesi'nde Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan Neşve Cafe ve Restaurant açıldı.

2014 öncesi kapanan 5 belde belediyesinden biri olan Gülek Mahallesi'ndeki eski belediye binası “Gülek 28 Mayıs Sosyal Tesisleri” ve Neşve Cafe ve Restaurant açılışlarında konuşan Belediye Başkanı Şevket Can, gündüz yorulmadan, gece uyumadan 7-24 mesai kavramı bilmeksizin çalıştıklarını söyledi.

Başkan Can, “2014 yılı öncesinde Gülek, Yenice, Yeşiltepe, Bahşiş ve Atalar belde belediyelerimizdi. Yeni büyükşehir yasasıyla birlikte 5 tane belde belediyemiz kapanarak Tarsus Belediyemizin birer mahallesi haline dönüştü. Gülek Mahallemizde bulunan eski belediye binamızı restore ettik. Binamızda muhtar odası, bilgisayar odası, dikiş- nakış ve meslek edindirme kursu odaları ve kafe olarak hizmet verecek.Bizim işimiz mesleğimiz belediyecilik. Biz belediyeciliğin de siyasetin de çıraklığından geliyoruz. Bizim görevimiz sadece yol, park yapmak değil, huzurun ve kardeşliğin adresi olmaktır. Her mahallemizde Gülek Mahallesi gibi vatansever, milletsever, bayrak sever insanlarımızın sayısını arttırmamız lazım. Çünkü bizim birlikteliğe, kardeşliğe ve huzura ihtiyacımız var. Bizleri değerlendirirken bir de bu şeklide değerlendirin. Bizler 94 yılından bu güne kadar hizmetin, kardeşliğin, huzurun, birliğin ve beraberliğin adresi olduk” şeklinde konuştu.

Yap-İşlet- devret modeli ile yaptırdıkları tesis hakkında bilgi veren Başkan Can, “Burası yap-işlet- devret modeliyle gerçekleştirilmiş bir projemizdir. Yer Tarsus Belediyesi olarak bizlere aittir. Bizler 10 yıllığına projemizi ihaleye çıkarttık. İhaleyi alan yüklenici işletmeci kardeşlerimiz, bizim vermiş olduğumuz projeyi gerçekleştirdi. Neşve Cafe ve Restaurant olarak düzenledi. Bugünde açılışını gerçekleştiriyoruz. Burası 10 yıl sonra Tarsus Belediyesi'nin kendi öz kaynakları arasına girecek. Bizde bu şekilde cebimizden 1 lira çıkmadan şehrimize böyle güzel bir tesis kazandırmış olduk. Neşve Cafe ve Restaurant işletmecilerine Rabbim bol kazançlar nasip etsin. Daha öncede May Life Plaza olarak açılışını yaptığımız yerde bize aitti. Orası da ihaleye çıkarak gerçekleştirdiğimiz bir proje. 25 yıl sonra orası da Tarsus Belediyesi'nin öz kaynaklarına girecek. Şu anda Atatürk Caddesinde Musa Bengi İlköğretim okulunun karşında buna benzer bir çay bahçemiz ve kafe inşaatımızda devam ediyor. Bu ay içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Cebimizden 1 lira para çıkmadan o tesisinde yapılmasına vesile olduk. Ayrıca trampa ve takas işlemleri gerçekleştirdik. Projelerimiz devam ediyor. Her hafta 1 veya 2 açılış gerçekleştiriyoruz. Açılışlarımız için Haftalar yetmiyor. Bizim işimiz mesleğimiz belediyecilik. Bu işin çıraklığından geliyoruz. Gerek siyasette gerek belediyecilikte var gücümüzle, gündüz yorulmadan gece uyumadan hizmetlerimize devam ediyoruz'' dedi.