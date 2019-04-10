Başkan Çetinkaya, Kaymakam Taşdan'dan destek istedi

Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Kaymakamı Hayatı Taşdan'ı makamında ziyaret etti.

AK Parti İlçe Başkanı Seçkin Taş, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kahveci ve belediye meclis üyeleri ile birlikte Taşdan'ı makamında ziyaret eden Başkan Çetinkaya,Taşdan'a çiçek vererek, ilçe genelinde acilen yapılacak olan çalışmalarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Taşdan'la bilgi alışverişinde Çetinkaya, Bozyazı için hazırladıkları projelerden dolayı destek istedi.

Projelerin biran önce hayata geçmesi için kolları sıvadıklarını aktaran Çetinkaya, “Projelerimizi ilk önce sizlerle paylaşarak görüş ve önerilerinizi ayrıca desteğinizi almak istedik. Önümüzdeki günlerde bu projelerimizi halkımızla da paylaşacağız. Allah kısmet ederse Bozyazı için hep birlikte çalışacağız. Sizlerin desteği bizim için çok önemli. Ortak aklı devreye sokarak, kurumlarımızla diyalog içerisinde, Bozyazıya en iyi hizmeti verebilmek için çalışacağız. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Taşdan ise Bozyazı ve halkın yararına olan çalışma ve projelere her zaman destek olmaya hazır olduğunu söyledi. Taşdan, “Görevinizde başarılar dilerim. Elbette Bozyazı ve halkımızın yararına olan her türlü projede yanınızda yer alacağız. Allah yardımcınız olsun” diye konuştu.