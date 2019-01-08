Başkan Dinçer, esnafın SGK sorunlarını bakanlığa taşıdı

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, esnaf ve sanatkarların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yaşadıkları sorunları rapor haline getirerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmek üzere Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'na (TESK) teslim etti.

Mersin ESOB'dan yapılan açıklamaya göre, Birlik Başkanı Dinçer, esnaf ve sanatkarların emekli maaşları ve prim gün sayısındaki adaletsizlikten yükselen prim oranları ve geçmişe dönük prim borçlarının yeniden canlandırılmasına yönelik İHYA'ya kadar 9 ana başlıkta tespit ettiği SGK ile yaşadıkları sorunların çözümü için bir rapor hazırladı. Söz konusu sorunları içeren dosyayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmek üzere 3 Ocak 2019 tarihinde TESK'e teslim eden Dinçer, sorunların çözümü için hükümetten destek istedi.

Başkan Dinçer'in çözümünü istediği 9 ana sorundan biri emekliliği içeriyor. Dosyada, 1 Ekim 2008 tarihinde 5510 sayılı kanun ile üç kurumun SGK şemsiyesi adı altında birleştiğini anımsatan Dinçer, “Ancak bu tarihten önceki kayıtta geçmişteki kurumların mevzuatına göre emekli olunur. Bu üç kurum birleştiğine göre 4B'ye devredilen BAĞ-KUR üyelerine 9 bin iş günü yerine 4A'da uygulanan 7 bin 200 günde emekli hakkı tanınması gerekir” dedi.

Kadın vergi mükelleflerinin doğum borçlanması için doğumdan önce sosyal güvenlik çalışması olması gerektiğine işaret eden Dinçer, erkeklerin askerlik borçlanmasında ise bu durumun aranmadığına dikkat çekerek, kadınlarda da doğum borçlanması için çalışma şartı aranmamasını istedi.

Dinçer'in çözüm istediği diğer sorunlar ise şöyle sıralandı:

“1/10/2008'den sonra 5510 sayılı kanun gereği emeklilikte bu tarihten sonraki hizmetler toplamının kümülatifi yüzde 36,50'u maaş olarak hesaplanmaktadır. Ancak 4/10/2000'den önce bu kümülatif ortalama yüzde 65'ti. Emekli maaşı 2000 öncesi ile 1/10/2008'den sonraki emekli maaşları yarı yarıya düşüklük göstermektedir. Talebimiz 1/10/2008'den sonraki kümülatif ortalamanın en az yüzde 50'ye yükseltilmesidir.

1999'da çıkan kademeli emeklilik yaşında bugün için hizmeti dolup da yaşı bekleyenlerin rakamsal düşük maaş verilerek emeklilik hakkı verilmesinin sağlanması gerekiyor.

Devredilen BAĞ-KUR, yani 4B'de İHYA uygulamasında ihtiyaç ve imkanı kadar uygulaması getirilmelidir. Örneğin askerlik borçlanması gibi.

Devredilen BAĞ-KUR 4B İHYA'da miktarı sağlık primsiz olarak hesaplanmalıdır. Zaten o tarihlerde sağlık alınmadığından sağlık primsiz hesaplanmalıdır.

1/10/2008'den önce vergi kaydı olup da devredilen BAĞ-KUR'a kayıt ve tescil olmamış olan esnafa belirli bir süre verilerek, vergi kaydına göre 4B tescillerinin yaptırılma imkanı verilmelidir.

Özel ve resmi hastane, sağlık ocakları, poliklinik ücretleri en geç 1 ay içerisinde eczanelere yansıyacak şekilde getirilmeli. 1 aydan fazla borç olduğu zaman reçete tutarının 5 ve 6 katı kadar geçmiş dönem poliklinik ücretleri yansımaktadır. Bu durumda esnaf ve vatandaş ilaç alma zorluğu çekmektedir.

SGK'dan 4B devredilen BAĞ-KUR primlerinde düzenli prim ödeyenlerde uygulanan desteğin yüzde 5'ten yüzde 10'na çıkarılmasını talep ediyoruz.”