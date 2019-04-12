Başkan Dinçer ve ESOB yönetiminden Em niyet Müdürü Şahne'ye ziyaret

MERSİN (İHA) – Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye kutlama ziyaretinde bulunarak başarı dileklerini iletti.

İl Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette Başkan Dinçer'e, Birlik Başkanvekili Ömer Şahbudak, Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Dağdelen, Disiplin Kurulu Başkanı Aziz Biricik, Disiplin Kurulu Üyesi Doğan Gündüz, Mersin Büfeciler Odası Başkanı Adem Yaşat ve minibüs kooperatifi yöneticileri de eşlik etti.

Ziyarette, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Dinçer, huzur ve güvenin teminatı olan polis teşkilatının, dirlik ve düzeni sağlamada üzerine düşen görevi her türlü koşulda başarıyla yerine getirdiğini söyledi. Türk Polis Teşkilatının, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü ve al bayrağın yüceliğini yüreğinde hissettiğini vurgulayan Dinçer, “Polis teşkilatımız huzur ve güvenliği sağlamak uğruna canlarını tehlikeye atarak bu kutsal görevi başarıyla yerine getirmektedir. Yine bu kutsal görev yerine getirilirken, insan hak ve özgürlüklerine gösterilen saygı, polisimize olan güveni arttırmada önemli rol oynamaktadır” dedi.

Türk polisinin, halkın can ve mal güvenliğini, toplumda huzur ve güven ortamını sağlamak, suçun işlenmesini önlemek ve işleyenleri adalete teslim etmek için görevlerini gece gündüz demeden fedakarca yerine getirdiğini belirten Dinçer, şunları söyledi: “Bugün kentimizde ve ülkemizde sokaklarda rahat, güvenli ve huzurlu bir şekilde dolaşabiliyorsak, bunu olağanüstü gayret gösteren Türk Polis Teşkilatımıza borçluyuz. Devletin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife bilen, gücünü milletimizden ve kanunlardan alan polislerimiz gerektiğinde bu uğurda canını hiçe saymaktadır. İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne nezdinde tüm polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bu ulvi görevi yerine getirirken canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize ve ailelerine uzun ömürler diliyorum.”

İl Emniyet Müdürü Şahne de Mersin ESOB Başkanı Dinçer ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Şahne, “Halkımızın ve esnafımızla birlikte tüm kentin huzur ve güvenliğini sağlama konusunda polis teşkilatımız 7/24 görev başındadır. Polisimiz bu zorlu görevi yerine getirirken, esnafımızın ve halkımızın kendilerine gösterdiği destek ve güvenden büyük memnuniyet duymaktadır” diye konuştu.

Başkan Dinçer ve beraberindekiler daha sonra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyadin Özer'i de ziyaret ederek Polis Haftasını kutladılar.