Başkan Dinçer'den belediye başkanlarına ‘hayırlı olsun' ziyareti

Mersin ESOB Başkanı Dinçer, Birlik Başkanvekilleri Veysel Sarı ve Ömer Şahbudak ile Yönetim Kurulu Üyeleri İsmet Erdoğan, Nihat Dağdelen, Erdoğan Yalçın ve Mustafa Güçyetmez ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'i ziyaret etti.

2Kentin girişine ve çıkışına 5 bin iş yeri kapasiteli sanayi sitesi kurulmasını istiyoruz”

Ziyaretlerinde, belediye başkanlarına esnaf ve sanatkarların sorun ve beklentileri hakkında bilgiler veren Başkan Dinçer, “Öncelikle kentimizin birisi girişi, diğeri çıkışı olmak üzere iki bölgesine toplamda 5 bin iş yeri kapasiteli sanayi sitesi kurulmasını istiyoruz. Artık Mersin şehir merkezindeki apartman altlarındaki görüntü ve gürültü kirliliği oluşturan iş yerleri bu kentimize yakışmıyor. Bunları şehir merkezinden çıkarıp modern sanayi sitelerine taşımanın zamanı gelip, geçmekte. Geçmiş dönemde Toroslar bölgesine 2 bin işyeri kapasiteli olarak işaretlenen sanayi sitesi alanı, o dönemin Büyükşehir Meclisi kararıyla konut alanına çevrildi. Bu dönemde aynı sorunları yaşamak istemiyoruz” dedi.

“Tabela ve reklam vergilerinde taban fiyat istiyoruz”

Esnaf ve sanatkarların iş ve işlemleriyle ilgili bütün işlemlerinin büyük çoğunluğunun yerel yönetimlerden geçtiğini kaydeden Dinçer, “Yerel idareciler ruhsattan iskana, tabela ve çöp vergisinden, kullanılan suya kadar her alanda bizlerle iç içe olan kurumlar. Bizler özelikle yerel idarecilerimizin iş yeri açma ruhsatı verilmesinde kurumumuzla olan işbirliğini arttırmasını bekliyoruz. Bunun yanı sıra yerel idarecilerimiz tabela ve reklam vergilerinde genellikle tavan fiyat uygulamasını seçiyor. Bizler bunun taban fiyata çekilmesini bekliyoruz. Yine işyerlerimizde kullandığımız içme ve atık suyunda, konut alanlarında kullanılan fiyat uygulamasına dahil edilmek istiyoruz” diye konuştu.

“Halkımız kutuplaşma değil, kucaklaşma ve uzlaşı istiyor”

Artık seçimin geride kaldığını ve bundan sonraki aşamanın üretime, hizmete ve istihdama yönelik olması gerektiğini belirten Dinçer, “Ülkemizin ve bölgemizin iş ve aşlarla gelecek refaha ve bunun sonucu olarak ortaya çıkacak toplumsal huzura çok büyük ihtiyacı var. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer başta olmak üzere tüm alt birim belediye başkanlarımız, ilimizdeki seçim döneminde uzlaşıcı, kucaklayıcı bir politika izlediler ve bunun karşılığını sandıkta gördüler. Halkımız kutuplaşma değil, kucaklaşma ve uzlaşı istiyor. Bizi zayıflatan, ekonomimizi, milletimizin birliğini, refahını, huzurunu zayıflatan sorunlardan uzak durmaya hepimiz azami özen göstermeliyiz. Bizler kentimizin en büyük meslek kuruluşu olarak, yerel yönetimlerimizin kentimizin lehine alacağı her türlü olumlu kararda yanlarında olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu kent hepimizin. Bu kenti ayağa kaldırmak hepimizin görevi. Bu duygu ve düşüncelerle tüm başkanlarımızı tekrar kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.