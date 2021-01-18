Başkan Dinçer'den Seçer ve meclis üyelerine destek teşekkürü

Dinçer, “Ulaşım sektöründeki esnafımıza vize desteklerinden dolayı Büyükşehir Başkanımız Vahap Seçer ve meclis üyelerimize teşkilatım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının bulaş riskini azaltmak amacıyla alınan önlemler nedeniyle kent ekonomisi ve istihdamının kaynağı olan esnaf ve sanatkarların olumsuz yönde etkilendiğine dikkat çekti. Dinçer, “Salgın dönemi sürecinde ulaşım sektörüne getirilen düzenlemeler, toplu taşıma araçlarında taşınan yolcu sayısındaki kısıtlamalar ve diğer maliyet kalemlerindeki artışlar nedeniyle il genelinde toplu taşıma hizmetini veren esnafımız da ciddi derecede gelir kaybına uğramıştır. Ulaşım sektörümüzün etkisini hafifletmek amacıyla oda başkanlarımız ve teşkilatımızla yapılan görüşmeler ve Birliğimizce yapılan girişimler neticesinde Mersin'de ulaşım sektöründe faaliyet gösteren minibüs, midibüs, taksi, servis araçları gibi toplu ulaşım araçlarından her yıl alınan vize ücretlerinde değişiklik yapılmıştır” dedi.

Başkan Dinçer, Büyükşehir Meclis kararıyla 2021 yılı vize ücretlerinde; okul servis araçları hizmetini yürüten esnafa yüzde 90 indirimli, personel servis aracı hizmetini yürüten esnafa yüzde 55 indirimli, taksi, minibüs, midibüs, özel halk otobüsü gibi ulaşım hizmetini yürüten esnafa ise yüzde 55 indirimli olacak şekilde vize ücretlerinin düzenlendiğini ifade etti. Dinçer, yine alınan meclis kararıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği, Ticari Taksiler Yönetmeliğinde yer alan yaş sınırının 10 yaştan 15 yaşa yükseltildiğini kaydetti.

Dinçer, ulaşım sektöründeki esnafın sorunlarına olan duyarlılıklarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve meclis üyelerine teşekkür etti.