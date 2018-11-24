Başkan Ercik: "Öğretmenlerimiz, geleceğin mimarıdır"

Yaptığı yazılı açıklamada öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu kaydeden Başkanı Ercik, "Hayatları boyunca eğitmeyi ve öğretmeyi kendilerine bir görev olarak gören öğretmenlerimiz, ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmak için gece gündüz demeden gayret göstermektedirler. Öğretmenlerimiz çocuklarımıza yalnızca müfredatta yazılı olan dersleri öğretmezler. Onlar çocuklarımızın hayatlarında önemli mihenk taşlarını oluştururlar. Çocuklarımızın iyi birer birey olmalarında ve kişiliklerini oluşturmalarında çok önemli bir yere sahiptirler. Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü, medeniyet bakımından kalkınmış olması, milli birlik ve beraberliğimizin teminatı olan öğretmenlerimizin fedakar ve üstün gayretlerine bağlıdır. Öğretmenlerimiz, bizlerin ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir. Başta, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyor. geleceğimize yön veren değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.