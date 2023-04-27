Başkan Gültak: "Akdeniz'de artık huzur ve barış hüküm sürüyor"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Şevket Sümer, Gündoğdu ve Üç Ocak mahallelerini ziyaret ederek, Akdeniz'de artık huzur ve barışın hüküm sürdüğünü söyledi.

Mahalle ve esnaf ziyaretlerini sürdüren Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bu kez Şevket Sümer, Gündoğdu ve Üç Ocak mahallelerine misafir oldu. İlk olarak mahalle muhtarları ile bir araya gelen Gültak ve beraberindeki heyet, talep ve önerileri dinledi. Heyet, ardından da esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Gültak, Akdeniz'i 4 yıl içinde değiştirip geleceğe hazırlayan hizmet, proje ve yatırımlardan bahsetti.

Akdeniz'de artık barışın, huzurun ve kardeşliğin hüküm sürdüğünü vurgulayan Gültak, gerek barış ve huzur ortamının, gerekse de hizmet, proje ve yatırımların hızlı ve kesintisiz devam etmesi için 14 Mayıs genel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekili adaylarına destek istedi.

Akdeniz Belediyesinin ilçeye kazandırdığı 142. Cadde üzerindeki pazarcı esnafı ile de buluşan Başkan Gültak ve beraberindeki heyet, satış yapan esnaf ile alışverişe çıkan mahalle sakinleri ile sıcak ve samimi bir şekilde sohbet etti. Gültak, kimi esnafın dile getirdiği sıkıntıların acilen çözülmesi için de ilgili birim müdürlerine talimat verdi.